El mundo recibió este jueves una de las noticias más tristes de su historia reciente: el fallecimiento de Giorgio Armani, maestro indiscutible de la elegancia atemporal y uno de los diseñadores más influyentes de la historia de la moda. Su partida deja un vacío inmenso en una industria que él mismo ayudó a transformar y proyectar hacia el mundo.

Las reacciones no tardaron en llegar. Diseñadores, empresarios y personalidades del sector expresaron su conmoción y rindieron homenaje a un creador que supo convertir la moda en una filosofía de vida. "Giorgio Armani moldeó la moda contemporánea redefiniendo sus límites y creando un concepto de estilo de vida reconocido y admirado en todo el mundo, consolidando el Made in Italy como un verdadero símbolo de excelencia", ha declarado Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana. Capasa subraya además la contribución de Armani al crecimiento de la Semana de la Moda de Milán, de la que fue fundador y principal impulsor. "Con generosidad y visión, mostró siempre sensibilidad hacia los grandes acontecimientos de nuestro tiempo y compromiso con los problemas sociales más acuciantes. Apoyó a jóvenes diseñadores e iniciativas culturales, fomentando la fusión de distintas expresiones artísticas", añadió.

Nacido en Piacenza en 1934, Armani revolucionó la moda masculina en la década de 1970 al proponer un traje desestructurado y cómodo, que pronto se convirtió en símbolo de modernidad y sofisticación. Su estilo, sobrio y refinado, conquistó a Hollywood y a la alta sociedad internacional, consolidando una marca que trascendió la ropa para abarcar perfumes, accesorios, mobiliario e incluso la hotelería de lujo. Si hay un actor que fue a la vez modelo para Armani es Richard Gere. El galán lo definió con cariño y admiración: "Giorgio fue sin duda un artista original. Un artista. Una especie de visionario. Con la mirada y la mano de un artesano, y el alma de un pintor. Su obra rebosaba su esencia. Y se preocupó hasta el final. Inflexible. Sé que a algunos les aterraba por su exigencia. Para mí, era un gato con un talento supremo".

Otra leyenda vida del cine, como Michelle Pfeiffer, fue de las primeras en hacer pública su reacción a la triste noticia: "Tuve la gran suerte de conocer a Giorgio a tan temprana edad y en una etapa tan importante de mi vida. Siempre lo recordaré por su amabilidad, generosidad y gran corazón. Aunque él no hablaba inglés ni yo ni una palabra de italiano, nos entendíamos a la perfección. Fue una de las personas más íntegras y leales que he conocido. Su gusto y talento eran inigualables, dejando el listón muy alto para quienes vinieron después. Abrió su casa de moda, su corazón —y a veces incluso su hogar— a quienes amaba y admiraba. Lo extrañaremos profundamente".

Laura Dern: "Qué pérdida tan desgarradora para uno de los artistas más grandes del mundo. Un verdadero pionero y un héroe en el mundo de la moda. Gracias, Sr. Armani, por su genio y su gracia, y por todo lo que me enseñó sobre cómo caminar por el mundo, al vestirme en tantos de los momentos más especiales de mi vida. Fue una bendición y un honor".

Martin Scorsese, Giorgio Armani y Leonardo DiCaprio

Martin Scorsese, autor del documental sobre el modista: "Conocí a Giorgio Armani en 1983, en Milán. Enseguida encontramos puntos en común. A mí me encantaba la moda y a él el cine; de hecho, se inspiraba en las películas que veía de joven. Con los años, surgió una verdadera amistad. Y luego, una colaboración. Hice un retrato cinematográfico de Giorgio y él nos brindó el apoyo necesario para un documental sobre el cine italiano y, posteriormente, para el World Cinema Project. A lo largo de los años, ha sido una constante para mí. Un pilar. Giorgio era más que un diseñador de ropa. Era un verdadero artista, y uno de los grandes; a menudo se usa el término "atemporal", pero en su caso resulta ser cierto. No hay nada moderno ni contemporáneo en los diseños de Giorgio. Son genuinamente elegantes, por dentro y por fuera, y no están pensados para ser vistos en una pasarela. Son para que la gente los use, para realzar su propia sensación de elegancia natural. He tenido que despedirme de tantas personas. Esta… Golpea fuerte. Pero su arte, su presencia y su amistad duradera nunca me abandonarán".

Jessica Chastain: "Era un visionario. La familia era muy importante para él. Sus amigos eran muy importantes para él. Era un artista increíble. Y su legado continuará a través de las cosas hermosas que ha creado", ha señalado la actriz en una entrevista con AP, al recordar que conoció a su esposo Gian Luca Passi de Preposulo en un desfile de moda de Armani en París en 2012.

Leonardo DiCaprio, en Instagram: "Giorgio Armani fue un visionario cuya influencia se extendió mucho más allá del diseño. Lo conocí por primera vez hace muchos años en Milán y recuerdo haber quedado impresionado por su creatividad y genio. Fue una fuerza legendaria que inspiró a generaciones, y su legado continuará moldeando y elevando al mundo durante años".

Julia Roberts: "Un verdadero amigo. Una leyenda". Morgan Freeman: "En la pantalla y fuera de ella, en momentos tranquilos y en los escenarios más grandiosos, he tenido el honor de vestir Armani. Hoy recordamos a un hombre cuyo genio tocó muchas vidas y cuyo legado de gracia y estilo atemporal perdurará".

Russell Crowe: "Giorgio. 1997 en el festival de cine de Cannes, después de que mi maleta se perdiera, el productor de LA Confidential, Arnon Milchan, me envió a la tienda de Armani con una tarjeta de crédito para conseguir un traje para el estreno. Eso comenzó un romance con los trajes de Armani que continúa hasta hoy. El Sr. Armani ha hecho una profunda contribución, a la moda, al diseño, a la cultura popular. Su energía, visión y delicadeza han dejado una marca reconocida en todo el mundo. Lo adoraba. Era tan amable. Tantos momentos significativos en mi vida, premios, boda, Wimbledon... todos en Armani. Estaba deseando verlo, había planes para Milán a finales de este mes. Lamentablemente... Qué vida tuvo, desde sus comienzos hasta su gloria". señala el actor de Gladiator en X.

Giorgio.



1997 at the Cannes film festival, after my bag was lost in transit, LA Confidential producer Arnon Milchan sent me to the Armani store with a credit card to get a suit for the premiere.

That began a love affair with Armani suits that continues to this day.



Mr Armani — Russell Crowe (@russellcrowe) September 4, 2025

Samuel L. Jackson: "Gracias, Sr. Giorgio Armani, por sus innumerables años de amistad, colaboración y dedicación a su arte visionario. Que Dios lo bendiga al ser recibido en la paz eterna". Diane Kruger: "Increíblemente triste al escuchar sobre el fallecimiento de Giorgio Armani. Una de las personas más amables y mentores que tuve la suerte de conocer y trabajar con él. Mis condolencias para Roberta y su familia y todos los que trabajaron con él".