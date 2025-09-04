Este es el documental de Scorsese que profundiza en las entrañas de Giorgio Armani, el genio de la moda que redefinió la elegancia

Giorgio Armani, diseñador y figura indiscutible del mundo de la moda, conocido como el 'rey' de la moda italiana, ha fallecido este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, tal y como ha informado su grupo empresarial.

Durante más de cinco décadas, Armani redefinió el concepto de elegancia con su estilo sobrio, atemporal y desestructurado, posicionándose en un referente absoluto de la moda internacional. Fundó su casa en 1975 y, desde entonces, construyó un imperio que fue más allá de la alta costura, logrando destacar también en otros ámbitos como la cosmética, los hoteles y hasta la gastronomía.

Este jueves, por motivo de su fallecimiento, recordamos Made en Milán (1990), un documental dirigido por Martin Scorsese que se adentra en la figura más íntima del diseñador. En cuestión de 20 minutos, la obra cinematográfica, disponible en Youtube, muestra el día a día del magnate de la moda. En el documental, Scorsese consigue que Armani hable de su infancia y de la influencia de Milán en su visión estética.

El universo de Armani, que Scorsese muestra con su característica mirada detallista en Made en Milán, se complementa con la fotografía de Néstor Almendros, la música de Howard Shore y el montaje de Thelma Schoonmaker.

Más allá de la clásica pieza de Martin Scorsese, el mundo del cine también reúne otras piezas que rinden homenaje al icono de la moda italiana. Discovering Giorgio Armani (2023), dirigida por Lyndy Saville y disponible en Amazon Prime, destaca el ascenso a la fama del diseñador en los años 80.