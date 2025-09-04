Armani, el genio italiano que vistió a Doña Letizia, Penélope Cruz, Cate Blanchett y a medio Hollywood

Recopilamos los mejores vestidos y diseños del genio italiano Giorgio Armani, que ha muerto a los 91 años este 4 de septiembre. Uno de los Armani más fotografiados de nuestra historia fue el que lució Letizia Ortiz en su compromiso matrimonial con el príncipe Felipe. Rescatamos de la memoria este álbum de fotos, ese diseño blanco níveo color hielo que acaparó todas las portadas y abrió todos los informativos de aquel día de noviembre de 2003.

El 1 de noviembre de ese año, Casa Real hace público el compromiso oficial de don Felipe, entonces príncipe de Asturias, con la periodista del TVE Letizia Ortiz. Cinco días después, el 6 de noviembre, la periodista se presenta ante los españoles en los jardines de El Pardo. Llevaba el impecable traje de chaqueta de Armani y en un momento de impulso lanzó aquel "déjame terminar" a Felipe. Todos la conocíamos como la presentadora del Telediario de TVE. El 31 de octubre condujo el que sería su último informativo en la cadena público. El diseño que lució, un conjunto de pantalón y chaqueta fluido muy aplaudido, fue además inspiración para su hija Leonor, que llevó un look muy parecido cuando juró la Constitución en el día en que cumplió 18 años, el 31 de octubre de 2023.

Don Felipe y Doña Letizia, en su compromiso oficial, en 2023

De Letizia pasamos a Penélope Cruz. La actriz, amiga de la Reina, también ha portado Armanis. Uno de los más aclamados fue el de la ceremonia de los Oscar en 2012. Una maravilla de aire retro que rinde tributo al Hollywood dorado, al de las grandes divas del cine. En azul grisáceo, el vestido lleva un escote de barco, con silueta ajustada en la cintura y una gran falda de seda con pliegues.

Penélope Cruz

Gran embajadora de la firma es la actriz que Cate Blanchett, como madrina de sus fragancias y de su perfume Sí. Hace solo unos días se paseaba por la Mostra de Venecia con un vestido negro de Armani Privé. Una excepcional de vertiginoso escote, decorado con piedras, y una falda de corte sirena satinada con doble bolsillo delantero.

Cate Blanchett

Más famosas. Naomi Watts. La protagonista de Lo imposible ha recurrido al italiano en múltiples ocasiones. Brillo especialmente este diseño entallado de la colección de alta costura de 2018.

Naomi Watts.

Reese Witherspoon, Amanda Seyfried, Nicole Kidman, Viola Davis y Demi Moore también han sido musas de la casa milanesa. Seleccionamos esta bonita foto de Nicole con Javier Bardem en la presentación de Being the Ricardos, en 2021. La australiana lleva un Armani Privé de inspiración romántica. Como una princesa de cuento, posa con un vestido de color rosa nude, vaporoso y ligero.

Nicole Kidman con Javier Bardem

De hecho Blanchett era muy fiel a sus desfiles. En la primera fila reservada para VIPs, hace dos años, compartía impresiones con otra diva del cine europeo, Juliette Binoche. Ambas, con looks de Armani, cada una en su estilo.

Juliette Binoche y Cate Blanchett, de Armani

Juliette Binoche

Seguimos con Julia Roberts, que brilló en los Golden Globe Awards de 1990 con un traje oversize de Armani; Jodie Foster, Oscar en 1992, que apareció la ceremonia con un elegante traje blanco del italiano; y Zendaya, en los Oscar de 2024, con un corsé metalizado y falda de palmeras que lleva la rúbrica de la firma milanesa.

Zendaya