De Giorgia Meloni a Donatella Versace: Italia homenajea a Giorgio Armani tras su muerte

Giorgio Armani ha fallecido este jueves a sus 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, tal y como ha informado su grupo empresarial. La noticia de su muerte ha causado una especial conmoción en Italia, su país de origen.

"Nos deja Giorgio Armani a los 91 años. Con su elegancia, sobriedad y creatividad, supo dar prestigio a la moda italiana e inspirar al mundo entero. Un icono, un trabajador incansable, un símbolo de la mejor Italia. Gracias por todo", ha expresado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en sus redes sociales.

Ci lascia a 91 anni Giorgio Armani. Con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero. Un'icona, un lavoratore instancabile, un simbolo dell'Italia migliore. Grazie di tutto. pic.twitter.com/Rwyu4mXW54 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 4, 2025

La diseñadora Donatella Versace es otro de los grandes rostros italianos que ha manifestado su pesar por la muerte de su compañero. "El mundo perdió a un gigante hoy. Hizo historia y será recordado por siempre", ha señalado, destacando la influencia y el impacto del diseñador italiano en la industria.

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, junto con el vicepresidente del Gobierno y ministro de Transportes, Matteo Salvini, también han homenajeado públicamente la figura de Armani.

Además de en Italia, rostros conocidos de la industria de la moda, como Naty Abascal y Nieves Álvarez, también han mostrado su dolor por la muerte del diseñador, quien durante más de cinco décadas ha redefinido el concepto de elegancia con su estilo sobrio, atemporal y desestructurado.

Más allá de los múltiples mensajes de condolencia que rebosan en redes sociales, su familia ha comunicado que la capilla ardiente para despedir al diseñador se instalará desde este sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 en el Armani Teatro de Milán.