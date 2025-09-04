El mundo de la moda está de luto. Giorgio Armani ha fallecido este jueves 4 de septiembre a los 91 años, según ha confirmado su grupo empresarial en un comunicado. Considerado como el 'rey' de la moda italiana, un genio de la alta costura y referente absoluto del estilo, el diseñador italiano levantó en 1975 la firma que lleva su apellido junto a su gran amor y socio, Sergio Galeotti. Desde entonces, trabajó incansablemente para llevar su visión elegante y atemporal a todos los rincones del planeta. En los últimos meses su salud se había visto deteriorada por una infección pulmonar.

Armani fue mucho más que un diseñador: una leyenda absoluta de la moda y un icono universal del estilo contemporáneo. Puso a la mujer y su libertad en el centro de su obra, inventó siluetas y levantó un imperio sobre un sello inconfundible: la eterna elegancia del traje. Su aporte más decisivo fue revolucionar el traje masculino en los años setenta y ochenta, eliminando hombreras, forros rígidos y estructuras pesadas para dar paso a un conjunto más flexible, con hombros sueltos, abriendo paso a la elegancia sin rigidez. Ahora, ese legado que transformó la forma de vestir a ojos del mundo queda en manos de su sobrina Roberta Armani.

Giorgio Armani junto a su sobrina Roberta Armani

Roberta Armani (55), hija de Sergio Armani —hermano del diseñador—, debutó en las primeras pasarelas de la firma de su tío como modelo. Desde entonces tejió una pasión irrefrenable por la moda y se convirtió en el ojito derecho de Giorgio. Siempre discreta, pero cercana al maestro, Roberta ha sido la sobrina que más vínculo ha mantenido con el universo Armani y su nombre resuena hoy como la heredera natural del imperio. Además de su faceta en la moda, también ha explorado el mundo de la interpretación, debutó como actriz en la película, Hannibal. Estuvo casada con Angelo Moratti entre 1997 y 2007.

Actualmente, Roberta Armani desempeña un papel clave dentro de la firma de alta costura italiana: es la responsable de la proyección internacional de la marca y ejerce una gran influencia como relaciones públicas. Gracias a su trabajo, la sobrina del magnate de la moda ha tejido lazos muy sólidos con Hollywood y ha convertido a Armani en un nombre imprescindible en la alfombra roja de eventos tan icónicos como la gala de los Oscar.

En una entrevista con Forbes, la sobrina del legendario sastre italiano evitó hablar directamente sobre la sucesión de su tío, limitándose a aceptar lo que el futuro depare. "No sólo yo formo parte del círculo más cercano de mi tío; él confía en muchos de nosotros para entender sus ideas y deseos. Soy solo una de las encargadas de ayudarle a dirigir la marca", confesó entonces al citado medio.

El diseñador italiano acompañó a su sobrina Roberta al altar

Lo que sí dejó claro es que el legado de Giorgio Armani seguirá más vivo que nunca, y que ella estará al pie del cañón. "Hoy, la moda no solo busca estética, también promueve valores como la igualdad, la diversidad y la inclusión, y nosotros lo estamos haciendo muy bien. Y mejor lo haremos, porque tenemos tantos proyectos en mente", explicó Roberta en dicha entrevista. Y añadió: "Aunque esta mentalidad me la enseñó él, que puso en marcha la firma que menos sesgo de género refleja en sus diseños", subrayando cómo la visión del maestro sentó cátedra en la moda italiana. "Mi tío siempre soñó con crear un estilo de vida sin restricciones, y esto es exactamente lo que ha hecho. Lo que estamos haciendo", destacó entonces.

Ahora queda en el aire cómo continuará el legado del 'rey' de la moda italiana, y sobre todo, qué rumbo tomará el imperio Armani y si Roberta Armani será quien finalmente tome las riendas de la firma. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí está claro es que Giorgio escribió un capítulo inolvidable en la historia de la moda, y su nombre ya ocupa un lugar junto a Chanel, Dior o Yves Saint Laurent. Aunque ya no está, su influencia seguirá viva en cada traje, en cada alfombra roja y en cada mujer y hombre que encuentre en la sobriedad y la elegancia de su estilo inspiración, seguridad y belleza.