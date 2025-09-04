El mundo de la moda llora la muerte de Giorgio Armani: de Naty Abascal a Nieves Álvarez, los homenajes al 'rey' de la alta costura italiana

Momento de gran desolación en el mundo de la alta costura y el lujo. Giorgio Armani, considerado un genio de la moda italiana, ha fallecido este jueves 4 de septiembre a los 91 años a causa de una afección pulmonar. A lo largo de su carrera, el diseñador vistió a innumerables rostros conocidos —desde Doña Letizia hasta Penélope Cruz, Cate Blanchett y buena parte de Hollywood— ganándose el cariño y la admiración de los VIP en cada aparición pública. Tanto es así, que hoy, el mundo de la moda llora su pérdida y las redes sociales son testigos de ello.

Una de las primeras en pronunciarse ha sido Donatella Versace. La diseñadora de una de las casas de alta costura más prestigiosas del mundo ha compartido su consternación tras la noticia. "El mundo perdió a un gigante hoy. Hizo historia y será recordado por siempre", ha escrito en su Instagram.

También se ha sumado al homenaje Naty Abascal. la modelo española, de 82 años, ha compartido una foto junto a Giorgio Armani acompañada de unas emotivas palabras tras su marcha. "Qué triste tu pérdida, qué grande tu legado. Un ejemplo de tantas cosas: amistad, dedicación, esfuerzo y trabajo. Para siempre, Armani", ha escrito una de las musas españolas del diseñador.

Naty Abascal junto a Giorgio Armani

Otra de las voces que se ha sumado al homenaje ha sido Laura Pausini. "Ha sido un honor conocer a un rey. Lo que me has enseñado y regalado es un valor añadido invaluable en este desastre. Buen viaje querido Giorgio. Con amor infinito, Laura", ha compartido en sus redes. La cantante italiana también ha aprovechado para enviar un cálido abrazo a la familia del diseñador en estos momentos tan delicados.

También se ha unido a expresar sus condolencias Antonia Dell' Ate, la modelo italiana, de 65 años, fue una de las musas del diseñador con el que compartió parte de su carrera en la moda. "Hoy es un día muy triste. Se ha ido una de las personas más importantes de mi vida, el rey indiscutible de la moda universal. Para mi querido Giorgio, serás siempre eterno", ha escrito en su Instagram. "Las últimas palabras que conservo están en la carta que me escribiste para celebrar los 50 años de tu trayectoria y el recorrido tan importante que hemos hecho juntos. Te llevaré siempre en mi mente y en mi corazón. Descansa en paz", ha destacado en su texto, visiblemente afectada.

Y en el programa Y ahora Sonsoles, la modelo Nieves Álvarez también ha compartido su pesar tras conocer la noticia. "Todo el mundo en el mundo de la moda sabía que no estaba bien", ha explicado, y ha añadido: "Se ha ido con esa elegancia y sutileza que le caracterizaba". Sobre el legado del 'rey' de la moda italiana, Nieves ha recordado: "Aprendí mucho de él. En aquella época, cuando parecía que solo existían las top models, él daba oportunidad a quienes quizá no destacaban tanto, pero que brillaban sobre sus piezas".

Nieves Álvarez en 'Y ahora Sonsoles'

Además, la modelo y presentadora de televisión ha destacado el lado humano y profesional del sastre italiano: "Era un grandísimo trabajador, controlaba todo, hasta el más mínimo detalle. Siempre cercano, con una palabra bonita para ti… Una grandísima persona". Y ha concluido: "Hay que recordarle como el rey que era. Era una persona muy culta y muy inteligente".