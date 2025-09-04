De Richard Gere en 'American gigoló' a Kevin Costner en 'Los Intocables': las veces que Armani vistió a los iconos del cine y mostró su magia en la pantalla

El mundo de la moda llora este jueves 4 de septiembre la pérdida de Giorgio Armani, quien ha fallecido a los a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años. Reconocido por su estilo minimalista y sofisticado, Armani no solo ha dejado huella en las pasarelas. El reconocido magnate de la moda también se adentró en el mundo del cine, vistiendo a memorables actores y actrices en películas que se han convertido en iconos de la gran pantalla.

En American Gigolo (1980), Richard Gere deslumbró con trajes diseñados por Armani, revolucionando la sastrería masculina y consolidando la relación del diseñador con Hollywood. La película, dirigida por Paul Schrader, cuenta la historia de Julian Kaye, un acompañante de lujo en Los Ángeles cuya vida da un giro cuando se ve implicado en un asesinato, y donde el vestuario se convirtió en símbolo de poder y seducción. Disponible en Amazon Prime Video, Apple TV y Rakuten TV.

Más adelante, en Los Intocables (1987), Armani se encargó de vestir a Kevin Costner y al resto del elenco con trajes que combinan sobriedad y elegancia. Para la película, considerada toda una pieza clásica del cine, Armani creó varios trajes de tres piezas para Costner, incluyendo el famoso conjunto gris que lleva en el enfrentamiento final contra Frank Nitti. El filme relata la cruzada del agente Eliot Ness contra Al Capone en el Chicago de la Ley Seca, una historia de justicia y corrupción envuelta en estilizada estética de época. Disponible en Amazon Prime Video, Apple TV y Rakuten TV.

En 1990, Armani colaboró con Martin Scorsese en Uno de los nuestros. Mientras el director estadounidense dirigió la historia de Henry Hill y su ascenso en la mafia de Nueva York, el diseñador se encargó del vestuario, aportando trajes que reflejaban la autoridad y el poder de los personajes. La película narra el ascenso y caída de Henry Hill dentro de la mafia neoyorquina, mostrando desde la seducción inicial de la vida criminal hasta su inevitable derrumbe, con un vestuario que refuerza la transformación de los protagonistas a lo largo de la historia. Disponible en HBO Max, Filmin, Apple TV, Amazon Prime Video y Rakuten TV. Hay que recordar que el diseñador y el director también trabajaron juntos en Made in Milan (1990), un documental dirigido por Martin Scorsese que ofrece una mirada íntima y profunda a la vida y obra de Giorgio Armani.

En El caballero oscuro (2008), el diseñador italiano vistió a Bruce Wayne con trajes que reflejaban elegancia, sofisticación y poder. La película, dirigida por Christopher Nolan, sigue la lucha de Batman contra el crimen en Gotham, enfrentándose al caótico Joker mientras mantiene su identidad secreta. Los trajes de Armani ayudaron a reforzar la dualidad del personaje: un empresario refinado y un vigilante imponente. Disponible en Amazon Prime Video, Apple TV y Rakuten TV.

En El lobo de Wall Street (2013), Armani aportó su característico estilo a los trajes de los personajes, reflejando la ostentación, el poder y la ambición del mundo financiero que retrata la película. Dirigida por Martin Scorsese, la historia sigue a Jordan Belfort, un corredor de bolsa que asciende vertiginosamente en Wall Street mediante fraudes y excesos, mostrando cómo la riqueza y la codicia moldean su vida y la de quienes lo rodean. Disponible en Amazon Prime Video, Apple TV y Rakuten TV.