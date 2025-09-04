Ribera Salud entra en Polonia con la compra del segundo operador de resonancias de Varsovia

El grupo sanitario Ribera cierra su segunda compra para crecer en el centro de Europa en apenas unos meses y entra en un nuevo país: Polonia. La compañía valenciana ha optado por desembarcar en ese mercado a través de una firma especializada en diagnóstico por imagen y rehabilitación, dos de los campos en que tiene más experiencia.

Ribera ha firmado la adquisición del 100% del accionariado de Multi Med, un grupo sanitario polaco que se convierte así en su primer activo en Polonia. La operación precisamente se realiza a través de su filial eslovaca Pro Diagnostic Group (PDG), que hace unos meses materializó otra compra y con la que también está presente en la República Checa.

Según la compañía, supone un importante movimiento estratégico para Ribera. Con ella consolida sus operaciones en esa zona y le permite seguir creciendo en Centro Europa, al entrar en uno de los países más grandes de la región, con cerca de 40 millones de habitantes.

Además, la nueva inversión es una muestra del apoyo del accionista mayoritario de Ribera, el grupo francés Vivalto Santé, a los planes de crecimiento de la firma tras el relevo de parte de su cúpula directiva hace unos meses.

Multi Med es una empresa médica polaca dedicada principalmente al diagnóstico por imagen y la atención clínica ambulatoria. La empresa se fundó en 1992 y actualmente cuenta con más de 350 profesionales. La red de la nueva filial está fundamentalmente ubicada en Varsovia, con cinco resonancias magnéticas distribuidas en dos centros, lo que le convierte en el segundo mayor operador de resonancia magnética de la capital de Polonia. En total, Multi Med opera diez máquinas de resonancia magnética, seis de las cuales se pusieron en servicio entre 2020 y 2022.

Además de su experiencia en diagnostico por la imagen, la nueva incorporación también contribuye a su estrategia de diversificación en el mercado centroeuropeo, ya que Multi Med cuenta con un área de atención médica dedicada a la rehabilitación.

Para Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera, "esta operación está totalmente alineada con el objetivo del accionista mayoritario, Vivalto, para consolidar Ribera como un gran grupo sanitario europeo, y por ello seguimos estudiando oportunidades de expansión y crecimiento en distintas regiones".

Segunda operación

El pasado mes de julio Ribera ya anunció su crecimiento y diversificación en Centro Europa con la adquisición de Medican, un centro quirúrgico en Eslovaquia, en concreto en la ciudad de Trnava. En este caso, se trata de una clínica especializada en cirugía mayor ambulatoria, con dos quirófanos, esencialmente dedicados a Traumatología y Cirugía General, aunque también presta servicios de rehabilitación. Medican cuenta, además, con una unidad de hospitalización de corta estancia con 9 camas, radiología avanzada, incluyendo resonancia magnética, y un área de consultas externas.

Con la entrada en Polonia, el grupo Vivalto Santé, al que pertenece Ribera, opera ya en siete países europeos: Eslovaquia, España, Francia, Polonia, Portugal, República Checa y Suiza.

El grupo sanitario gestiona 15 hospitales (incluidos el hospital de Cascais en Portugal y un hospital de cirugía bariátrica en Praga), más de 60 policlínicas y 14 centros de Atención Primaria en la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Galicia, Asturias, Aragón y Extremadura.