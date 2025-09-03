Ipsen nombra a Gabriel Galván como su nuevo director general en España y Portugal

Ipsen lleva a cabo cambios en su cúpula directiva. La biofarmacéutica, ha nombrado a Gabriel Galván nuevo director general para España y Portugal. Galván tomará el testigo de Aurora Berra de Unamuno, quien ha asumido nuevas responsabilidades internacionales en el laboratorio.

El nuevo director general de Ipsen Iberia reportará directamente a Andreas Gerber, Executive Vice-President & Head of International de Ipsen.

Gabriel Galván cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica, particularmente en las áreas de oncología y oftalmología. Durante este tiempo ha destacado su capacidad para impulsar el rendimiento empresarial, afrontar desafíos complejos con perspicacia estratégica y desarrollar un sólido compromiso de equipo.

"Después de una larga etapa en Estados Unidos y Canadá, estoy muy ilusionado de regresar a España y formar parte del equipo de Ipsen. Es un orgullo asumir el cargo de director general de Ipsen para España y Portugal en un momento tan importante para la Compañía. Estoy seguro de que enfocándonos en nuestros negocios clave y desarrollando todo el potencial del gran equipo que tenemos, lograremos generar un impacto positivo en los pacientes, especialmente entre aquellos con importantes necesidades médicas no cubiertas", ha señalado Gabriel Galván.

Durante su trayectoria profesional, Galván ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en Novartis tanto en el ámbito nacional como internacional. Así, entre otros cargos, ha sido Region Head para Latinoamérica y Canadá (2019-2024); General Manager de Oncología en España (2015-2018) y en México (2010-2015).