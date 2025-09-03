María Jesús Pascual, Vithas Madrid: "Sigue siendo la medida preventiva más eficaz"

La jefa del Servicio de Pediatría de Vithas Madrid Aravaca, la doctora María Jesús Pascual, ha realizado una serie de recomendaciones para que los más pequeños puedan afrontar su vuelta al colegio con "salud física y emocional" y ha subrayado que las "tres claves fundamentales" son dormir bien, comer mejor y hacer ejercicio.

Sobre las infecciones comunes como resfriados, gastroenteritis, otitis o conjuntivitis, la doctora ha precisado que "el lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz" y que los niños no deben acudir al colegio si presentan fiebre alta, vómitos, diarrea, tos intensa, lesiones infectadas o conjuntivitis purulenta.

El tratamiento de los piojos

En el caso de piojos, ha recomendado revisar con frecuencia y aplicar tratamiento antes de la reincorporación escolar. En el plano emocional, Pascual ha insistido en que la ansiedad o el nerviosismo son habituales en estas fechas, especialmente en etapas de cambio. En estos casos, ha planteado "escuchar con empatía, sin minimizar ni dramatizar, hablar con ellos de los posibles cambios y evitar transmitirles nuestra propia ansiedad es clave para una buena adaptación".

"Es una oportunidad para aprender, crecer y disfrutar. Cada niño y su familia tienen su propio ritmo. Acompañarlos con cariño, con normas claras y con pequeños gestos que les hagan sentirse seguros y queridos es fundamental. La salud no es solo curar, también es estar presentes. Y ahí estamos los pediatras, ayudando a las familias en todo este proceso", ha concluido la doctora.