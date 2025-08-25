Cómo hacer un masaje visceral para eliminar la barriga hinchada y acabar con los gases en minutos

Comidas, excesos y cambios de rutina pueden provocar que tengamos una sensación de hinchazón muy desagradable en la barriga. Para acabar con ello, muchos profesionales recomiendan realizarse automasajes viscerales, que ayudan tanto a desinflamar, como a mejorar el tránsito intestinal, eliminando esa pesadez rápidamente.

Estos masajes consisten en realizar movimientos suaves y contundentes en nuestro abdomen, masajeando suavemente los órganos, ya que facilitan la expulsión de gases y ayudan a que las digestiones sean más ligeras, por lo que se pueden realizar cada día si así se desea.

Para ello, lo más recomendable es tumbarse en un lugar cómodo y donde tengamos espacio, como puede ser la cama o el sofá. Después, aplicaremos crema en el abdomen, para que el masaje sea más suave y fluido.

Según explican, el masaje ha de ser suave, sin apretar en exceso la piel, ya que, de lo contrario, podemos hacernos daño. Con estos movimientos suaves, masajearemos el abdomen en el sentido de las agujas del reloj. También es importante escuchar a nuestro propio cuerpo: ver en qué zonas tenemos más hinchazón, qué zonas hacen más ruido al masajearlas, e irlas palpando suavemente con nuestros dedos.

Incidir y masajear suavemente en estas zonas donde se escuchan más ruidos será la clave tanto para eliminar esos molestos gases, como para ir de forma más regular al baño, puesto que favorece a una mejor digestión.

A tener en cuenta

Estos sutiles masajes se pueden realizar siempre que lo necesitemos, durante algunos minutos al día, hasta que sintamos que hemos aliviado parte de esa pesadez o gases acumulados..

Los profesionales recuerdan que los masajes viscerales están recomendados para aquellas personas que por algún motivo, sientan hinchazón puntual. Si la hinchazón es duradera en el tiempo, así como problemas intestinales, la principal recomendación es acudir a un profesional que evalúe el caso.