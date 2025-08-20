Descubren una postura clave para eliminar el dolor de la ciática en solo tres días, según un novedoso estudio

Las personas que sufren ciática en muchas ocasiones atraviesan periodos de dolor muy extremo, obligándoles a permanecer en la cama con analgésicos que palien estas molestias, sin embargo, un estudio ha revelado una postura que se puede hacer desde el sofá de casa y que causa un gran alivio en tan solo tres días.

A través del estudio A nerve root decompression position identified by 3D CT scan: the modified reversed contralateral axial rotation position for patients with lumbar disc prolapse, se midió mediante escáneres 3D el espacio por donde pasa el nervio ciático al realizar esta postura, apreciando una descompresión real y efectiva del mismo, disminuyendo el dolor.

Desde el sofá

Marcos Sacristán, de Fisioterapia a tu alcance, publicó en redes un vídeo mostrando la forma correcta de descomprimir este nervio. Para ello, hay que tumbarse en el sofá o en la cama, cerca del borde (pero de espaldas a él), ya que será esencial para la postura.

La persona que sufre el dolor se tumbará de lado (dejando la pierna donde siente el dolor en la parte de arriba y apoyándose en el lado sin dolor), con un cojín en la zona abdominal.

Después, flexionará hacia adelante la pierna sin dolor, mientras que la otra la dejará caer hacia atrás por el borde del sofá o de la cama. Por último, rotará el tronco, con el fin de apoyar el pecho en la superficie (mientras que las piernas se mantienen como se ha explicado).

Así pues, uno de los brazos también sobresaldrá por el borde del sofá o de la cama, mientras que el otro se usará, un tanto flexionado, para apoyar la cabeza, tal y como se muestra en el vídeo.