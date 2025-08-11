Los dueños de la textil Mayoral duplican su participación en Rovi y superan el 11%

Movimientos en el accionariado de Rovi. Los dueños de la compañía textil Mayoral, la familia Domínguez de la Maza, han duplicado su participación en el laboratorio y ya supera el 11%. Este movimiento lo ha realizado a través de su holding Indumentari Pueri, según recoge la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Indumentari Pueri ha pasado de poseer el 5,05% de las acciones (50.000 derechos de voto) al 11,25% (5,7 millones de títulos). Es más, están valorados en casi 313 millones de euros en función de los actuales precios del mercado – 54,30 euros por título a medio día -.

Cabe mencionar que la compañía de la familia Domínguez de la Maza no había realizado movimientos en el accionariado de Rovi desde 2018. De hecho, fue en 2013 cuando la textil se estrenó en la farmacéutica al aflorar una participación del 3,014%.

En el capital accionario de Rovi destacan tres accionistas. Norbel Inversiones, vehículo inversor de la familia López-Belmonte (los fundadores de la compañía) es el mayor accionista con un 58,18% de los títulos. Le sigue Indumenta Pueri, con un 11,2%; y Invesco, con un 1,17%, según el registro de la CNMV.

Rovi ganó 39,7 millones de euros en el primer semestre de 2025, un 10,3% menos respecto al mismo periodo del año anterior (44,3 millones). Además, registró un ebitda (resultado bruto de explotación) de 65,6 millones, un 6,1% menos. Para este año, el laboratorio madrileño prevé que los ingresos disminuyan en la banda media de la primera decena (entre 0% y 10%) respecto a 2024.