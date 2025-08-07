Almirall y la biofarmacéutica Absci amplían su acuerdo para desarrollar fármacos con inteligencia artificial

Almirall amplía su acuerdo con la biofarmacéutica Absci. La farmacéutica catalana ha anunciado que ambas empresas ahora iniciarán una nueva fase del trabajo conjunto para descubrir medicamentos dirigidos a afecciones dermatológicas.

La biofarmacéutica podrá recibir hasta 556 millones de euros en concepto de pagos iniciales, de investigación y desarrollo. También por hitos posteriores a a aprobación y por regalías sobre las posibles ventas del producto.

El primer acuerdo entre ambas compañías fue anunciado en noviembre de 2023. El objetivo era colaborar en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de anticuerpos funcionales mediante Inteligencia Artificial para tratar enfermedades dermatológicas crónicas y debilitantes.

Absci utilizará su plataforma de IA generativa, en combinación con sus capacidades de laboratorio experimental, para diseñar y validar candidatos terapéuticos. Por su parte, Almirall dirigirá los programas de desarrollo preclínico y clínico de esos candidatos a tratamientos.

"El uso de capacidades avanzadas de IA para diseñar candidatos terapéuticos contra enfermedades históricamente desafiantes es un enfoque muy prometedor y las capacidades de la plataforma de IA de novo de Absci han demostrado un éxito temprano. Nos complace ampliar nuestra colaboración y seguir aprovechando la IA para desarrollar tratamientos innovadores para pacientes con afecciones cutáneas graves", comentó el Dr. Karl Ziegelbauer, director científico de Almirall.

Almirall obtuvo unas ganancias de 26,5 millones de euros en el primer semestre de 2025. En concreto, un 72,1% más en comparación con el mismo ejercicio del año anterior (14,4 millones). Además, ingresó, en general, 560,5 millones en los seis primeros meses del año, es decir, un 12,7% más.