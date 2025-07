Luis Zamora, nutricionista, alerta sobre el estreñimiento en vacaciones y revela cómo evitarlo: "Es más frecuente de lo que parece"

Si te cuesta ir al baño cuando estás de vacaciones, no estás solo. El cambio de rutina, estar fuera de casa, compartir el aseo y el factor psicológico juegan una mala pasada a muchas personas que sufren estreñimiento al irse de viaje. Y aunque normalmente es algo que se soluciona con el paso de los días, hay que decir que tener problemas de tránsito intestinal durante las vacaciones puede llegar a ser muy incómodo.

Lo primero que hay que tener claro es que no solo se debe a un factor psicológico. Y es que es habitual escuchar como alguien justifica su estreñimiento con el hecho de tener que solo puede ir al baño de su casa, pero la realidad es que hay muchas razones más allá de las mentales. En este sentido, el nutricionista Luis Zamora explicó en el programa Atrévete de Cadena Dial cuáles son las principales causas del "estreñimiento del viajero" y cómo solucionarlo.

Luis Zamora comienza explicando que "es más frecuente de lo que pensamos que cuando viajamos aparece el estreñimiento", lo que se debe a X razones principales. La primera de ellas es que cambiamos la dieta y comemos alimentos más procesados, con menos fibra y, en definitiva, peores de lo que solemos hacer durante el año. A partir de ahí, el intestino se comienza a resentir.

Por otro lado, estamos menos hidratados porque, normalmente, las vacaciones son en destinos cálidos que nos hacen sudar más y perder más agua. "El intestino intenta absorber más agua. Eso hace las heces más duras", comenta el nutricionista. Además, alteramos los horarios de comida y sueño, y hacemos menos ejercicio físico. "Todo eso influye a la que cuando viajamos... ¡Zas", concluye Luis Zamora.

Una vez sabemos por qué ocurre el estreñimiento, lo importante es saber cómo evitarlo. Pues bien, el experto señala que la clave es el consumo de agua y fibra: "la recomendación habla de entre 25 y 38 gramos de las diferentes fibras, tanto solubles como insolubles. Según los últimos estudios en España, la media es entre 5,6 y 12,7". En otras palabras, la mayoría de personas están muy lejos de las cantidades de fibra recomendadas.

No solo hay que consumir más fibra, sino que también es interesante analizar de dónde viene. La mayoría de la fibra que comemos, tal y como explica Luis Zamora, suele ser de cereales y "no tanto de frutas, verduras, frutos secos y legumbres". En esta misma línea, aconseja comer frutas como la manzana, el plátano o frambuesas, que tienen 12, 10,4 y 7,4 gramos de fibra por cada 100 gramos respectivamente. Por último, el nutricionista recuerda la importancia de no olvidar las legumbres en verano.

La importancia de consumir fibra reside en que aumenta el volumen de las heces y favorece su expulsión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es la única solución para evitar el estreñimiento en vacaciones. Por supuesto, es recomendable hacer algo de ejercicio físico, descansar las horas suficientes y cuidar la alimentación sin dejar de disfrutar durante el viaje. A esto se le suman algunos trucos como relajar el suelo pélvico con posturas como apoyar los pies sobre un pequeño escalón.

Normalmente, siguiendo estos consejos y manteniendo la tranquilidad, las dificultades para ir al baño desaparecen en cuestión de horas. Si por el contrario los problemas persisten, la mejor opción es contactar con un experto para que valore el caso individualmente y recurra a medicaciones si es necesario.