"¿Me estás vacilando?": Un cliente culpa al restaurante de arruinar su cita porque no había luna llena el día de su cena

Cuando una pareja sale de cena romántica, sueña con una buena comida, un restaurante bien decorado y un paisaje bonito coronado una gran luna llena. Esto último es lo más difícil de controlar, ya que depende de las fases lunares y al mismo tiempo de que el cielo esté despejado. Aún así, este razonamiento, que parece bastante lógico, no convenció al cliente de un restaurante que decidió presentar una de las reclamaciones más surrealistas jamás vistas.

Y es que quienes se dedican a la hostelería están acostumbrados a vivir muchas situaciones incómodas y recibir todo tipo de quejas, pero seguramente nadie está preparado para afrontar una situación como la compartida por el perfil de X de @soycamarero: un restaurante recibió quejas de uno de sus comensales... porque no había luna llena. De hecho, en las capturas compartidas hace ya varios años por esta famosa cuenta, se puede leer una conversación en la que el cliente incluso amenaza con poner una hoja de reclamaciones.

Que se pare el mundo que yo me bajo. pic.twitter.com/z6LVXPOEdY — Soy Camarero (@soycamarero) July 11, 2025

"Abrid solo las noches de luna llena"

"En las imágenes sale una luna llena que brilla de lo redonda que es. La noche que fuimos estaba muy baja, a la mitad. No había luna llena redonda ni en el cielo arriba", reclama el cliente. Ante lo absurdo de la situación, los gerentes del restaurante le tratan de explicar que, evidentemente, no pueden hacer nada con respecto a la luna porque depende del clima y de las fases lunares.

Pero la queja no acaba allí, porque tras el intento de explicación, el cliente escribió en un mensaje que sí era su culpa: "Entonces abrid solo las noches de luna llena y el resto cerrad. O avisad en un cartel que no siempre hay luna llena para no estafar a los clientes", a lo que el restaurante preguntó si se trataba de un vacile. "Cuando recibas mi hoja de reclamaciones ya verás si vacilo o no", concluye la conversación.