Ni alergia ni intolerancia: los expertos aclaran por qué pica la boca después de comer frutas como kiwi, melón o piña

Para muchos, consumir algunas frutas puede suponer un auténtico engorro, ya que, a pesar de disfrutar de su sabor y beneficios, después dejan un picor en el interior de la boca (lengua, garganta...) que es muy desagradable. Se suele pensar que es a consecuencia de alguna alergia o intolerancia, pero la realidad es que en la mayoría de los casos, se debe a una causa mucho más sencilla.

Aquellas personas que no tienen alergias o intolerancias, pero que al comer frutas como kiwi, melón o piña sienten este picor a los pocos minutos, no tienen nada de lo que preocuparse, ya que el problema no viene de ellos, sino de la propia fruta.

Se trata de un mecanismo de defensa propio de algunas frutas, ya que se encargan de clavar "microcristales" denominados rafidios. Estos cristales son estructuras microscópicas en forma de aguja compuestas de oxalato de calcio.

El picor

Estas estructuras causan dolor y picazón, ya que generan perforaciones minúsculas, inapreciables para el ojo humano, pero que sí se sienten, gracias a las terminaciones nerviosas.

Si bien puede sonar un poco alarmante, la realidad es que no suponen ningún perjuicio para la salud de aquellos que los consumen, más allá de ese picor que desaparece al poco rato.

A tener en cuenta

Además, en el caso de la piña, también se encuentra una enzima denominada bromelina, que además descompone proteínas y puede irritar las mucosas de la boca, multiplicando esa sensación de picazón.