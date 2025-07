Multado un gimnasio de Madrid con 36.000 euros por grabar las clases: informó a sus clientes, pero no fue suficiente

Un gimnasio madrileño ha sido sancionado con 36.000 euros tras grabar sus clases colectivas, a pesar de haber avisado previamente a los usuarios, tal y como relata el abogado Natalio Valenzuela. Así pues, la multa corresponde a que, no basta con avisar, sino que el gimnasio cometió un error en la forma de realizarlo, lo que ha provocado que tenga que pagarlo muy caro.

Este gimnasio avisaba verbalmente a los usuarios de que iba a proceder con la grabación de las clases, indicando que, aquellos que no querían ser grabados podían abandonar la sala previamente. Sin embargo, no basta con un consentimiento verbal, ya que no se considera suficiente.

"No basta con el consentimiento genérico que supone no haber abandonado la clase, sino que el consentimiento tiene que ser libre, informado y específico", aclara el abogado Natalio Valenzuela. "Si vas a grabar a las personas que intervengan en un evento, esto tiene que constar claramente en el contrato".

Cuando los clientes acuden a este gimnasio, pagan su cuota sin ser informados de esta situación, por lo que, según explica, posteriormente no se les puede obligar a ser grabados o, en caso de negarse, a tener que abandonar la clase, ya que estas condiciones no fueron claramente expuestas desde el primer momento.

"No puedes exigirle al usuario cuando ya ha firmado el contrato y ya ha pagado, que o acepta ser grabado o no puede participar en las clase, porque eso anula la libertad del consentimiento", sentencia, haciendo referencia a la Agencia Española de Protección de Datos.

"El RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) requiere que el consentimiento sea "inequívoco", lo que supone que se preste mediante una manifestación del interesado o mediante una clara acción afirmativa. Esto excluye la utilización del llamado consentimiento tácito, que permitía la normativa española de protección de datos", informa la Agencia Española de Protección de Datos a través de su página web.