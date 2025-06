Stada venderá nueve fármacos más en España este año y planea nuevas compras

La cartera de Stada en España no deja de engordar. La farmacéutica prevé empezar a comercializar hasta nueve medicamentos más en el país antes de que finalice el 2025, según indica el laboratorio a elEconomista.es.

Este año Stada lanzará un total de 19 tratamientos. De ellos, una decena ya han aterrizado en el mercado. El resto lo hará durante la segunda mitad de 2025. En concreto, empezará a vender tres genéricos, cuatro fármacos que no requieren receta y dos de su cartera de Speciality Care, compuesta por tratamientos huérfanos, biosimilares y hospitalarios. Asimismo, la compañía apunta que su principal foco este año será el negocio de Consumer Health.

Además, a nivel europeo, el laboratorio planea lanzar un catálogo de 80 productos y nuevas indicaciones en el mercado en los siguientes años. En la actualidad, Stada está inmersa en el aterrizaje del biosimilar de ustekinumab, Uzpruvo, en los distintos mercados europeos, según indica el CEO de Stada, Peter Goldschmidt, tras la presentación del informe 'Stada Health Report 2025'. Se trata de un medicamento para la psoriasis en placas. Cabe mencionar que este ya ha recibido la aprobación del Ministerio de Sanidad español. También Goldschmidt señala que en 2026 aterrizarán en el mercado un biológico genérico para la osteoporosis – la molécula es denosumab - y un fármaco para una enfermedad rara.

Los planes de Stada no se limitan al lanzamiento de tratamientos. La compañía planea realizar nuevas compras, tanto de compañías como de productos. "Estamos estudiando muchas oportunidades potenciales y, si encajan y creemos que es un buen escenario económico, estamos abiertos a hacerlo", dice el CEO. Cabe mencionar que este año ya ha llevado a cabo cuatro adquisiciones.

En la otra cara de la moneda, el laboratorio no tiene pensado realizar ninguna desinversión en un futuro próximo. No obstante, sí cabe mencionar que recientemente dejó de producir un producto en Reino Unido.

En su pipeline de investigación la alemana tiene alrededor de 260 terapias. Además, Peter Goldschmidt cuenta que "hacemos entre 80 y 100 acuerdos de licencia anualmente".

Uno de los principales socios de la compañía alemana es Insud Pharma. "Es uno de nuestros principales afiliados a nivel mundial en materia de desarrollo y fabricación", dice el director ejecutivo. También trabaja con otras dos entidades españolas, cuyos nombres no han trascendido, para la producción de productos sin receta y genéricos.

Volviendo a España, Stada cuenta con un hub global de operaciones técnicas, cadena de suministro y tecnología en Barcelona (Cataluña). La compañía pretende duplicar su plantilla de trabajadores hasta los entre 70 y 80 antes de que finalice el 2025. Hoy en día, cuenta con 40 empleados. Todos ellos serán puestos de alta cualificación.

Por otra parte, hoy en día, Stada no tiene presencia en Estados Unidos y de momento, no planea dar el salto al mercado estadounidense. "Somos muy fuertes en Europa y estamos creciendo en Oriente Medio y Asia. Además, en estos momentos, no estar allí resulta beneficioso", dice Goldschmidt. Asimismo, apunta que si en algún momento deciden comercializar sus fármacos en EEUU lo harán de la mano de un partner

Salida a bolsa

El pasado abril los accionistas de capital privado Bain Capital y Cinven y dueños de Stada estaban preparados para llevar a cabo una oferta pública inicial (IPO) y lanzar la compañía a cotizar en la bolsa de Francfort. Sin embargo, pospusieron esta operación debido a que en esos momentos el escenario era "complicado". Asimismo, hoy en día no descartan retomar esta acción. "Vamos a ver lo que pasa en los próximos meses", afirma el CEO.

