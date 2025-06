Ocho de cada diez españoles no se realizan todos las revisiones médicas necesarias

España tiene una de las mayores tasas de no asistencia a chequeos preventivos. Y es que ocho de cada diez españoles lleva a cabo alguno, pero no todos. Es más, el 38% no se hacen ninguno. Estas son algunas de las conclusiones del informe Stada Health Report 2025.

El principal motivo es la falta de información. El 33% indica que no sabe qué revisiones se tiene que realizar. Además, el 22% dicen que no lo necesitan y el 19% lo achacan a la falta de accesibilidad. También el 15% apuntan que no tienen tiempo.

Asimismo, el informe recoge que el 51% de los europeos se siente cómodo diciendo que todas las personas en su país tienen igual acceso a la atención y los servicios médicos, España es el décimo país en nivel de satisfacción de su sistema sanitario, con un 68%. De hecho, aumenta hasta el 7%% cuando se trata de enfermedades graves.

La confianza en los actores del sistema sanitario sigue siendo un motor relevante del sistema. Según el informe, los médicos de atención primaria y los farmacéuticos son las figuras sanitarias en las que más confían los pacientes españoles, con un 77% y 63% respectivamente. Asimismo, el 19% se dirige a Google para consultar sobre aspectos de la salud, el 15% a la Inteligencia Artificial.

La confianza en la IA no es generalizada, pero cada vez atrae a más personas. De hecho, el 39% de las personas en el mundo se imaginan recurriendo a ella para obtener asesoramiento médico en lugar de ir al médico. Es más, los daneses (48%) y los suecos (47%) se muestran especialmente abiertos a esta idea.

El 25% afirma que podría verse consultando a esta tecnología en el futuro, una vez que haya madurado más. Además, cuatro de cada diez españoles estaría dispuesto a usar la inteligencia artificial para consultas médicas bajo ciertas condiciones (accesibilidad y conveniencia).

Salud mental

La salud mental es uno de los principales retos en España. En el país, una de cada cuatro personas experimentarán un problema de salud mental a lo largo de su vida, según la Confederación de Salud Mental.

Uno de cada diez usuarios que manifiestan tener un bienestar negativo culpan al estrés laboral, con un 32%; a la situación económica, con un 24%; y a la soledad, con un 18%. Sin embargo, casi cuatro de cada cinco no buscan activamente apoyo psicológico. Cabe mencionar que el 78% percibe una desigualdad en el sistema sanitario a la hora de atender la salud mental y la física.

España está muy lejos de tener el nivel de buena salud mental de otros países vecinos. Especialmente Rumanía ya que el 84% de sus ciudadanos dicen de poseerla. Le siguen Bulgaria (80%), Serbia y Suiza, con un 74% cada una; y Francia, con un 71%.

Cabe mencionar que las mujeres, con un 71%; y los menores de 35 años, con un 75%; son los más afectados por las patologías de salud mental.

"Estos resultados hacen eco de un llamamiento en favor de sistemas más solidarios: la representación equitativa de la salud mental y física podría ser un primer paso en la dirección correcta", ha indicado la compañía.

Una vida saludable

El 96% de los europeos afirman que un estilo de vida sano es importante para ellos. Es más, casi siete de cada diez españoles considera que lo lleva, por encima de la media europea.

Sin embargo, casi todo el mundo desea una vida sana, pero solo la mitad de los europeos piensa que consigue vivir de forma saludable en general. Uno de los principales muros es la falta de motivación, con un 41%. También afectan los problemas económicos y mentales.