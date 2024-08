El efecto en los riñones de tomar café todos los días

Los riñones son los encargados de filtrar la sangre, eliminando desperdicios de ella; expulsan el exceso de agua a través de la orina; consiguen un equilibrio entre el sodio, potasio y calcio o controlan la presión arterial. Si no se cuidan estos órganos, empiezan a trabajar de más, acumulándose sustancias no deseadas, aumentando el riesgo de sufrir infecciones, cálculos o daños renales.

Una de las bebidas que más se consumen es el café, por eso es importante conocer qué efectos tienen en el riñón. Siempre que se tome con moderación no es perjudicial, así lo afirma la National Kidney Foundation de Estados Unidos.

Según investigaciones recientes, tomar hasta tres tazas de café al día no muestra un incremento el riesgo de enfermedad renal ni empero los riñones en las personas que no tienen complicaciones previas. Esa es la cantidad diaria que se considera segura.

El problema es lo que se le añade al café

En el caso de la cafeína, su efecto no suele ser un problema para las personas sanas o que no tienen una enfermedad renal. La clave para que el café no sea dañino para los riñones es lo que se le echa. Es común añadir azúcar, leche entera, edulcorante... que pueden incrementar el número de calorías, azúcares añadidos y grasas saturadas.

Estos aditivos pueden generar adversos en la salud renal si se toman en exceso. Las personas que padezcan una enfermedad relacionada con este órgano deben tener cuidado con la ingesta de líquidos y nutrientes. El café puede aumentar la frecuencia de micción en algunas personas pero no se ha demostrado que provoque deshidratación salvo que se tome en grandes cantidades.

Algunas investigaciones médicas han apuntado que la variedad de antioxidantes y otros compuestos bioactivos del café podrían tener efectos protectores sobre el sistema renal. Si se tienen dudas o se padece alguna enfermedad renal, lo ideal es consultarlo con un especialista.