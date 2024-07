¿Cuántos días de vacaciones necesitamos para desconectar?: un doctor da la respuesta

Las vacaciones son necesarias para poder descansar y desconectar del trabajo. Estos parones también ayudan a que el rendimiento laboral sea mejor al reducir el estrés físico y mental. Hay trabajadores que se cogen de semana en semana, otros casi un mes entero, algunos días sueltos... depende de las condiciones de trabajo de cada uno y de cómo se quieran administrar.

La gran pregunta es saber cuántos días de descanso son necesarios para que el cuerpo y la mente desconecten y vuelvan con las pilas recargadas después de las vacaciones y volver rindiendo al mejor nivel.

Un doctor, Antelm Pujol, ha subido un vídeo a sus redes sociales explicando la cantidad de días de vacaciones que son necesarios para desconectar. El experto ha citado el estudio 'Vacation Days Taken, Work During Vacation, and Burnout Among Us Physicians' que estudia los períodos de descanso de un grupo de médicos.

Hablando sobre ello, el médico ha contado que "los médicos que se toman más de cinco días consecutivos de vacaciones consiguen una reducción significativa de los síntomas de burn-out, de los síntomas asociados al exceso de trabajo". Mientras que "los médicos que se tomaban menos de cinco días de vacaciones no conseguían una reducción significativa de estos síntomas".

Por lo que el experto ha concluido diciendo que "lo ideal, como sabemos, sería trabajar en entornos que no nos generarán burn-out, pero sabemos que esto en algunas ocasiones no es posible. Por tanto, planificarnos bien los días de vacaciones puede ser una herramienta muy efectiva para intentar reducir los síntomas de burn-out".