¿Qué país tiene más días de vacaciones pagadas?

¿Alguna vez te has preguntado cuántos días libres disfrutan los trabajadores en otros países? Un nuevo estudio revela los países donde los trabajadores gozan de más días de vacaciones y festivos remunerados al año.

En España, el Estatuto de los Trabajadores garantiza un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año, y el Ministerio de Trabajo establece 14 días festivos, entre nacionales, locales y autonómicos. Esto hace un total de 44 días libres al año. Pero, ¿realmente es mucho comparado con otros países?

La Resume.io publica un estudio, utilizando datos del World Policy Analysis Center, la International Labor Organization y Globalization Partners. Este estudio revela los países con más días libres remunerados, considerando vacaciones, días festivos, permisos de maternidad y paternidad, y bajas por enfermedad.

No obstante, también hay otras realidades que no pueden permitirse esas ansiadas vacaciones o, al menos, tantos días. Según datos del INE, un tercio de la población española no disfruta de, al menos, una semana al año de vacaciones. Además, revela que las comunidades autónomas donde menos personas pueden permitirse ir de viaje son Andalucía (45,2%), Extremadura (42,3%) y la Región de Murcia (41,9%). Por el contrario, La Rioja (18,3%), País Vasco (18,7%) y Comunidad de Madrid (21,3%), que están entre las autonomías con mayor renta per cápita, tienen los porcentajes más bajos de personas que no pueden viajar.

El país con más días libres: Irán

Volviendo al informe de qué países tienen más vacaciones pagadas, 31 naciones empatan con 30 días al año. Sin embargo, cuando sumamos los días festivos, algunos países destacan notablemente. Irán lidera con un asombroso total de 53 días libres al año, muchos de ellos derivados de festividades religiosas y eventos nacionales como la Revolución Islámica. Esto coloca a Irán en la cima del ranking mundial.

Los siguientes en la lista

San Marino, el país europeo con más días libres, ocupa el segundo lugar global con 46 días.

Yemen se sitúa en tercer lugar con 45 días.

Otros países que destacan son Andorra, Bután y Bahréin con 44 días cada uno, seguidos por Togo, Níger y Madagascar con 43 días, y Mónaco con 42 días.

¿Y España?

A nivel mundial, España se encuentra en el puesto 36. Aunque parezca sorprendente, hay varios países que ofrecen más días libres a sus trabajadores. En Europa, España se encuentra entre los diez primeros, superado por San Marino, Mónaco, Andorra, Moldavia y Austria, pero por delante de Portugal, Francia, Alemania e Italia.

En el otro extremo, países oceánicos como Micronesia y Nauru están entre los que menos días libres tienen, con solo 9 y 10 días respectivamente. Estados Unidos también sorprende al estar en este grupo con solo 10 días de vacaciones remuneradas, lo que lo coloca en el puesto más bajo a nivel mundial.

Otros datos interesantes del estudio incluyen el caso de Panamá, que a pesar de tener solo 11 días festivos, cuenta con 30 días de vacaciones pagadas, sumando un total de 41 días y colocándose en el puesto 20.

En términos de días festivos, Camboya, Irán y Vietnam lideran con 27 días cada uno, aunque solo en Camboya todos estos días festivos son remunerados. En contraste, Libia no tiene días festivos pagados y el Líbano solo tiene dos días festivos pagados al año.