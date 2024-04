¿Por qué no duermo bien por las noches y me despierto muchas veces? La ciencia tiene la respuesta

Descansar por las noches es algo crucial para poder rendir y afrontar los retos que tenemos al día siguiente. Pero dormir bien no es algo sencillo que todos podamos conseguir e incluso depende de factores que muchas veces no depende de ni nosotros mismos como ha demostrado el Estudio GAES sobre la Salud Auditiva en España en el que señalan que tres de cada cuatro españoles no duermen bien a causa del ruido.

En esta investigación han señalado que es más frecuente en mujeres (77,5%) que en hombres (69,4%) y en personas de entre 60 y 80 años. En el mismo estudio se revela que el bullicio que proviene de las fiestas de vecinos, bares, restaurantes y locales de ocio, sobre todo en horario nocturno, afecta más a la gente dentro de su casa que la contaminación acústica generada por el tráfico.

Otro dato aportado por el Observatorio de Salud y Medioambiente destaca que la exposición a largo plazo al ruido ambiental provoca que 6,5 millones de europeos sufran trastornos crónicos importantes del sueño.

El ruido fragmenta y reduce la continuidad del sueño, reduce la cantidad total de tiempo en el que se duerme, teniendo un impacto en el estado de alerta, el rendimiento en el trabajo y la calidad de vida. A raíz de esto, se producen cambios en el metabolismo de la glucosa, en la regulación del apetito, un deterioro de la consolidación de la memoria y una disfunción en los vasos sanguíneos, pudiendo llevar a problemas cardiovasculares.

Tres de cuatro españoles no duermen bien por culpa del ruido

En materia de salud mental, uno de cada tres españoles reconoce que el ruido excesivo les provoca episodios de irritabilidad, ansiedad y agresividad. Las mujeres jóvenes son las más afectadas por ello, siendo un 40% las que aseguran que les influye en su humor. Y es que la alteración sueño-vigilia y su profundidad deriva en cansancio, irritabilidad y afecta a la capacidad de atención y puede provocar dolores de cabeza.

Carlos Cenjor, otorrinolaringólogo y presidente del comité científico de GAES, ha comentado: "Los efectos de los sonidos sobre nuestra audición no se anulan cuando nos vamos a dormir. El oído detecta los ruidos de su entorno y, en caso de que sean excesivos, provoca una serie de efectos nocivos en el descanso y la salud en general. Es por ello que es necesario insistir en que los cuidados de la audición se tengan en cuenta también en horario nocturno".

Recomendaciones para evitar el ruido al dormir

Algunos consejos que dan desde GAES para no estar tan expuestos a los ruidos son:

Utilizar tapones a la hora de dormir.

Situar la cama lejos de las ventanas que dan a la calle.

Cerrar las cortinas y persianas para un mayor aislamiento.

Emplear música o sonidos relajantes para enmascarar los sonidos molestos.

Evitar dormir con la televisión y otros aparatos encendidos a un volumen alto.