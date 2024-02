Qué significa tener manchas blancas en las uñas

La creencia de que las manchas blancas en las uñas se debían a una falta de calcio ha estado muy generalizada en la sociedad. Pensando que tomando más leche se evitaría su aparición. Pero la realidad es otra, ya que el calcio no tiene nada que ver.

Estas manchas blancas son conocidas como leuconiquia y pueden aparecer por varios motivos. La principal causa se debe a traumatismos o alteraciones en algunas de las estructuras de las uñas, serían como una especie de hematoma que aparecen después de darse un golpe. Aunque también pueden aparecer por factores externos.

Tipos de manchas blancas en las uñas

En el caso que sea un traumatismo, las manchas blancas aparecen en la parte dura de la uña, haciendo que pierda su transparencia y que estos puntos blancos vayan desplazándose a medida que crece la uña. Si la mancha no se desplaza con el crecimiento de la uña y desaparece al presionarla, puede que esté provocada con el consumo de fármacos (quimioterapia) o a enfermedades como la cirrosis, insuficiencia cardiaca o renal.

Si la causa de las manchas blancas de las uñas es externa, se trata de pseudoleuconiquia y puede producirse por diversas causas:

Onicomicosis (hongos en las uñas).

Psoriasis.

Alopecia areata.

Enfermedad sistémica que afecte al riñón, hígado o corazón.

Intoxicación por algunas sustancias.

Efecto secundario de tratamientos con quimioterapia.

Cómo se tratan estas manchas blancas en las uñas

En principio no hay que preocuparse pero si empiezan a aparecer estas manchas blancas en varias uñas a la vez o no se quitan con el tiempo, se debería ir al médico. La leuconiquia no se trata aunque se debe conocer el motivo de su aparición. Si son aisladas, se irán con el tiempo al crecer la propia uña.