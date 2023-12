Qué significa dormir con los brazos cruzados

Hay decenas de posturas corporales para dormir y cada persona adopta cada uno ya sea ligado a explicaciones pseudocientíficas de la personalidad, a causas físicas o causas psicológicas. Hay algunas de ellas que son más incómodas como dormir con los brazos cruzados.

Puede darse la pregunta de sí es malo para la salud dormir con los brazos cruzados. Esta posición, cuando uno está despierto, es sinónimo de barrera como una protección, de estar a la defensiva contra lo que se tiene en frente ya sea por no estar de acuerdo con ello o por miedo.

Aunque estemos dormidos, el subconsciente está presente y si soñamos algo en los que nos sentimos amenazados o intimidados, el cuerpo se pone con los brazos cruzados ya sea sobre el pecho o abrazando las rodillas.

Si duermes así es que no estás cómodo con tu entorno o necesitas tener una mayor seguridad emocional y calmar la ansiedad. También puede ser que hayas creado la costumbre de dormir así. Lo que está claro es que dormir con los brazos cruzados no es bueno y si tienes los brazos así al dormir, se puede provocar pesadillas debido al estar incómodo y por la opresión física al estar presionando el pecho. Por ello, no llega la cantidad de oxígeno que debería llegar al cerebro e incluso se podría dar parálisis del sueño.