Una combinación de medicamentos podría conseguir aumentar la esperanza de vida más de un 30%

Un equipo de científicos europeos ha comprobado en ratones que una combinación de fármacos antienvejecimiento logró prolongarles la vida un 30%, además de mantenerlos más sanos durante más tiempo. Estos dos fármacos son la rapamicina y el trametinib, los cuales suelen utilizarse para tratar diferentes tipos de cáncer, según publica el portal Science Alert.

El estudio fue dirigido por científicos del Instituto Max Planck en Alemania, observándose que la rapamicina de forma individual prolongaba la esperanza de vida entre un 17 y un 18%, mientras que el trametinib lo hacía entre un 7 y un 16%. No obstante, al combinar ambos la esperanza de vida se prolongó entre un 26 y un 35%.

Más allá de aumentarles la esperanza de vida, el aumento del tiempo no se detectaron más problemas de salud. Esto se produjo debido a que este tratamiento combinado retrasó el crecimiento de tumores en el hígado y el bazo de los ratones, así como reducir la inflamación relacionada con la edad en el cerebro, riñones, bazo y músculos.

Su aplicación en humanos

Con edades avanzadas, estos animales eran más activos en comparación con los ratones que no recibieron la medicación, con un peso corporal más reducido y un deterioro más lento de la función cardíaca.

Aunque estos hallazgos son muy prometedores, su aplicación en humanos no se espera que sea del mismo modo. En estos casos, lo previsible es que no se viva más años, pero si se vea mejorada la calidad de vida en etapas más maduras. "Si bien no esperamos una prolongación de la esperanza de vida humana similar a la que encontramos en ratones, esperamos que los medicamentos que estamos investigando puedan ayudar a las personas a mantenerse sanas y libres de enfermedades durante más tiempo en la vida", afirma la genetista Linda Partridge, principal coautora del estudio.

El estudio

Los investigadores alimentaron a ratones con estas dosis de rapamicina, trametinib o ambos desde los seis meses de edad y midieron su supervivencia de por vida. Lo que tuvo como consecuencias que en el caso de los ratones hembra aumentase la vida media en un 35,9% y en los macho un 27,4%. Destacan también que no se observaron efectos secundarios adicionales por la combinación de medicamentos.