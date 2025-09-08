Experto en animales avisa a todos los que tengan perro: "No son robots, no sabes cómo pueden..."

Cada vez es más común encontrar conflictos entre dueños de perros durante los paseos en parques y espacios públicos. La causa suele repetirse: perros sueltos que se acercan sin control a otros animales, con la frase "tranquilo, que no hace nada" como justificación habitual. Sin embargo, este comportamiento puede tener consecuencias inesperadas para otros animales que están en pleno proceso de rehabilitación, educación o que simplemente no toleran bien la presencia de desconocidos.

Según el Tiktok de @k9ryocan, creador de contenido especializado en conducta canina, soltar al perro sin asegurarse de que acude al llamado el 100% de las veces supone una falta de control. Esta práctica, aunque común, ignora el contexto del resto de perros y sus necesidades individuales. Un perro con miedo, con reactividad o que está entrenando, puede verse afectado por la aproximación de otro, por muy "bueno" que este sea.

Confiar en que un perro no reaccionará ante ningún estímulo no resulta suficiente. Son animales, no máquinas, y su conducta varía según el entorno, el estado emocional o la energía del otro perro. Mantenerlo atado en espacios compartidos garantiza un margen de seguridad, tanto para el propio animal como para los demás.

En muchos casos, la intervención llega tarde. El "no hace nada" pierde sentido una vez que se ha producido una reacción negativa, ya sea un enfrentamiento, un episodio de miedo o un retroceso en la educación de otro perro. La clave está en asumir responsabilidad, tener control real del animal y mostrar respeto por quienes comparten el espacio, evitando suposiciones que pueden generar problemas.

La realidad es que no todos los perros en la calle se encuentran en la misma situación. Algunos atraviesan procesos de socialización, otros están siendo rehabilitados tras traumas o miedos, y otros simplemente no toleran la interacción no deseada. Ignorar estas variables significa pasar por alto realidades que no se ven, pero que deben respetarse.

El mensaje de @k9ryocan incide en un cambio de actitud: dejar de justificar el descontrol con frases hechas y comenzar a pasear con responsabilidad. No se trata de limitar la libertad del perro, sino de garantizar la convivencia con empatía, prevención y respeto mutuo.

#PerrosResponsables #EducaciónCanina #AdiestramientoConCriterio #PerrosConCorrea #ConductaCanina ? sonido original - RYOCAN @k9ryocan "¡Pero si no hace nada!" Sí, hasta que un día sí lo hace. Deja de asumir que tu perro suelto no afecta a los demás. Puede que el otro perro esté entrenando, tenga miedo o incluso sea reactivo. ?? No fastidies el paseo de otro. ? Si no tienes control total sobre tu perro, no lo sueltes. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ? #Ryocan