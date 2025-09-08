Para qué sirve aplicar vinagre de manzana y crema Nivea en las arrugas: cómo hacerlo de forma correcta y natural

Las arrugas y líneas de expresión son una parte natural del proceso de envejecimiento. Es decir, no son un problema médico grave, sino más bien un resultado de la pérdida gradual de colágeno y elastina en la piel, dos proteínas clave que le aportan firmeza y elasticidad.

Aunque el momento exacto depende de factores genéticos, el cuidado de la piel y el estilo de vida de cada persona, lo cierto es que pueden empezar a aparecer en la piel de forma notoria a partir de los 25 años. Y no son pocos los que dicen que son un signo de experiencia y sabiduría, pero la realidad es bien distinta.

En profundidad

De hecho, estos signos de la edad son el motivo principal de consulta estética, debido a que los pacientes son exigentes y tanto hombres como mujeres desean verse igual de jóvenes por fuera como se sienten por dentro. Además de la edad, por supuesto, factores como el tabaquismo o la mala alimentación, contribuyen a su formación.

De ahí que podamos determinar a qué velocidad aparecen. O lo que es lo mismo, al dar los pasos correctos en la actualidad podemos ayudar a que nuestra piel luzca saludable y mantenga su aspecto juvenil durante los próximos años. Eso sí, lo más recomendable es acudir a un dermatólogo o médico para obtener un diagnostico adecuado.

Más detalles

Mientras tanto, se ha viralizado un remedio casero en redes sociales para mantener la piel lisa y sin arrugas en cuestión de minutos. El proceso es muy sencillo y tan solo se necesitan dos productos que todos los españoles y españolas (o casi todos) tenemos en casa: vinagre y crema de Nivea.

"Esta mezcla aclara manchas oscuras, reduce poros sucios y puntos negros, suaviza arrugas profundas y las patas de gallo", ha manifestado de manera contundente una creadora de contenido conocida en TikTok como @remocetadoctorli, donde cuenta con 299.000 seguidores.

A tener en cuenta

¿Cómo hacerlo correctamente? Pues bien, en primer lugar hay que lavar nuestro rostro con jabón neutro y secarlo con una toalla limpia. Luego, mezclamos en un recipiente pequeño una cucharada de vinagre de manzana y una cucharadita de crema Nivea.

Más tarde, debemos aplicarlo en nuestro rostro con masajes suaves, dejando actuar la combinación de 20 a 30 minutos. Por último, hay que enjuagar con agua fría la cara y notarás la diferencia desde la primera aplicación. La pieza, como previsible, se ha viralizado rápidamente.

Sí, superando las miles de visualizaciones y consiguiendo multitud de 'me gusta', elementos guardados y respuestas de los usuarios. "Tu piel se verá más firme, luminosa y lisa. Es perfecta para cuando sales de casa, tienes una foto especial o no quieres gastar tiempo ni dinero en productos más caros", ha concluido la tiktoker.