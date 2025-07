José Abellán, cardiólogo, sobre cómo saber si has descansado bien: "El indicador más fiable es cuando justo terminas de comer"

Las altas temperaturas en casi todas las zonas de España y las previsiones meteorológicas que se prevén para las próximas semanas hacen que sea muy difícil descansar correctamente. Cuando no es por el sudor que cae de nuestra frente, es por no encontrar la postura adecuada e incluso por no poder cerrar los ojos ante cualquier mínimo ruido.

En profundidad

Pero no es un problema de esta época del año. En nuestro país se estima que unas 4 millones de personas tienen problemas crónicos de sueño, ya sea por dificultad para conciliar el sueño, despertarse frecuentemente durante la noche o despertarse demasiado temprano.

Además, entre un 20 y un 48% de la población adulta española experimenta dificultades para iniciar o mantener el sueño, según la Sociedad Española de Neurología (SEN). Y en varias ocasiones, son muchas las personas que ni siquiera conocen el origen de todo esto.

Más detalles

Ante este panorama, lo primero que recomiendan los especialistas de nuestro país es claro: acudir al médico de cabecera. Y es que no solo es una incomodidad a corto plazo, sino que es un factor de riesgo para otras enfermedades, en especial las cardiovasculares.

Lo segundo, según ha relatado en un artículo divulgativo el cardiólogo José Abellán, es pensar que descansar es "perder el tiempo". A su juicio, vivimos en una actualidad liderada por el ritmo ajetreado de la vida cotidiana, la inmediatez y el estímulo constante, lo que hace que en muchas ocasiones el descanso ocupe un papel secundario.

A tener en cuenta

Y no es un lujo, más bien todo lo contrario: se trata de una necesidad biológica. De hecho, dormir bien regula toda la presión arterial, el ritmo cardiaco y las hormonas -además de muchos otros beneficios-, factores determinantes para la salud del corazón, sobre todo a largo plazo.

"Aquel día que tú llegas a la comida, terminas de comer y no necesitas descansar y no estás cansado, ese día dormiste bien, y probablemente sea nuestro horario", ha relatado el experto en un pódcast con Juan Ramón Lucas. Y razón no le falta. Otros consejos que ha proporcionado son:

No adoptar la posición de tumbado durante el día si no vamos a dormir.

Reducir la exposición a la luz azul como mínimo una hora antes de dormir.

Evitar cenas abundantes o muy tardías.

Mantenerse activo durante el día, pero sin practicar actividades físicas intensas a última hora.