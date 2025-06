Demencia: estos son los dos signos que no tienen que ver con la memoria y pueden aparecer en España varios años antes

La demencia, como bien todos sabemos a nivel mundial, es una condición que causa alteración progresiva de las áreas del cerebro, provocando alteraciones de la memoria, comportamiento, lenguaje y personalidad, que puede interferir de manera directa en la calidad de vida.

Aunque en el pasado a la demencia a veces se le llamaba "senilidad" y se pensaba que era parte normal del envejecimiento -probablemente porque sucede con más frecuencia con el paso de los años- esta no es una parte normal de esta etapa de la vida y no todo el mundo desarrolla demencia a medida que envejece.

En España, de acuerdo a la información proporcionada por la Fundación de Ciencias de la Salud (FCS) en su página web, hay más de 800.000 personas con demencia, cifra que se podría duplicar para el año 2050 si no se actúa rápidamente, con medidas preventivas.

Lo ideal, por supuesto, es que sea diagnosticada cuanto antes para iniciar de inmediato el tratamiento adecuado e intentar retrasar el progreso de la enfermedad, garantizando -en la medida de lo posible- una mejor calidad de vida. De ahí que es necesario acudir a un médico general o neurólogo siempre que haya síntomas que evidencien demencia.

Sorprendentemente, una nueva investigación liderada por investigadores australianos -y publicada en The Journal of the American Medical Association- ha encontrado dos signos de demencia que no están relacionados con la memoria y que podrían aparecer hasta 11 años antes de los típicos síntomas.

Más concretamente, ha revelado que la pérdida rápida de peso y los niveles altos de colesterol 'bueno' pueden ser señales tempranas de demencia. Y lo han hecho, tras analizar exhaustivamente la salud cardíaca y metabólica de 1.078 personas con demencia y 4.312 personas sin la afección.

Gracias a ello, han descubierto que las personas con demencia habían experimentado una pérdida de peso más rápida, basada en disminuciones en el índice de masa de corporal (IMC) y en las medidas de la cintura, hasta 11 años antes de su diagnóstico.

También presentaban niveles más altos de colesterol de lipoproteína de alta densidad (HDL), más conocido como colesterol 'bueno' porque ayuda a proteger el corazón y los vasos sanguíneos de las enfermedades, alrededor de cinco años antes del diagnóstico, con respecto a aquellos que no tenían demencia.