Estos son los síntomas tempranos del Alzheimer a los que deberías prestar atención, según los médicos

El Alzheimer, como bien todos sabemos, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta principalmente a personas mayores. Se caracteriza, nada más y nada menos, por la pérdida gradual de la memoria, el deterioro cognitivo y cambios en el comportamiento.

Esta enfermedad afecta a millones de personas en todo el mundo: en España cada año se diagnostican alrededor de 40.000 nuevos casos. Al ser la forma más común de demencia, cabe destacar que su impacto no afecta solo a quienes la padecen, sino también a sus familias y al sistema sanitario.

En profundidad

Sin duda alguna, se trata de una enfermedad irreversible, que no tiene cura y, hasta el momento, los tratamientos existentes no son capaces de detener su avance. Ahora bien, si se diagnostica pronto la persona afectada puede planificar su futuro y tomar decisiones que más tarde no estará capacitada para hacer.

De ahí la importancia de conocer los primeros síntomas del Alzheimer, según los médicos. Y es que en muchas ocasiones se pueden confundir con los problemas del proceso normal de envejecimiento. Pero, si realmente prestamos atención, seremos capaces de identificar una etapa temprana de esta enfermedad.

Lista completa

Estos son:

Olvidarse de información que acabamos de aprender . Es muy común. Suelen olvidar fechas o eventos importantes o pedir repetidamente una misma información.

. Es muy común. Suelen olvidar fechas o eventos importantes o pedir repetidamente una misma información. Cambios en el estado de ánimo . Puede afectar al estado de ánimo y la personalidad de una persona, volviéndose incluso ansiosos y deprimidos sin ningún motivo.

. Puede afectar al estado de ánimo y la personalidad de una persona, volviéndose incluso ansiosos y deprimidos sin ningún motivo. Dificultad para resolver problemas . Los individuos afectados pueden tener problemas para realizar tareas cotidianas que antes efectuaban sin ninguna dificultad.

. Los individuos afectados pueden tener problemas para realizar tareas cotidianas que antes efectuaban sin ninguna dificultad. Desorientación en el espacio y el tiempo . Las personas que se encuentran en esta situación pueden perder la noción del sitio en el que se encuentran o tener dificultades para seguir direcciones y recordar cómo llegar a lugares conocidos.

. Las personas que se encuentran en esta situación pueden perder la noción del sitio en el que se encuentran o tener dificultades para seguir direcciones y recordar cómo llegar a lugares conocidos. Falta de higiene . Pueden actuar de manera inapropiada en episodios sociales o carecer de la atención a la apariencia personal que solían tener.

. Pueden actuar de manera inapropiada en episodios sociales o carecer de la atención a la apariencia personal que solían tener. Problemas con el habla y pérdida de objetos personales. Suelen colocar las cosas en lugares extraños y luego no lo recuerdan. De igual manera, pueden tener problemas para seguir o participan en una conversación.