Manuel Viso, médico de urgencias, avisa a España sobre estar con el móvil los primeros 60 minutos después de despertarte: "No lo toques"

Es muy habitual en nuestro país coger el móvil nada más despertarnos. El auge de la tecnología nos obliga a estar todo el día conectados, para estar pendientes de las novedades en las redes sociales e incluso por motivos de trabajo. De hecho, tan solo un pequeño porcentaje no tiene este hábito adquirido en su día a día.

Y, pese a ser más frecuente en los jóvenes y adolescentes, la realidad es que todo apunta a que se transmitirá de generación en generación. Lo cual, por supuesto, siempre es un motivo de preocupación en las redes sociales, y más teniendo en cuenta ciertas situaciones que se han producido en España en los últimos meses, como el 'apagón'.

En profundidad

¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Afecta a nuestra salud? Todas estas preguntas han sido resueltas por el médico Manuel Viso en su cuenta de Instagram. Ahora bien, no sin antes recordar que "no existen conclusiones claras sobre que esta práctica cause daños directos o enfermedades graves".

Sin embargo, el especialista en Urgencias y Hematología ha avisado de que una exposición prolongada a las ondas que sí emiten los teléfonos móviles podría afectar a capacidades como la memoria y el sueño, sobre todo en el caso de los más pequeños de la casa, que se encuentran 'metidos de lleno' en la fase de desarrollo cerebral.

Más detalles

En este sentido, algunas investigaciones han evidenciado cambios en el metabolismo de la glucosa en regiones cerebrales expuestas al uso continuado de este dispositivo electrónico. "Probad esto desde mañana: no toques el móvil los primeros 60 minutos después de despertarse", ha matizado el experto.

A su juicio, "hay un problema", ya que nuestro cerebro se acostumbra desde primera hora de la mañana a recibir placer de manera muy fácil. Y luego, tareas normales, nos parecen "aburridas". O lo que es lo mismo, esta acción provoca que estemos "desmotivados" y "arrancar el día sea una montaña".