Alejandra González, científica que investiga cómo frenar la progresión del cáncer de páncreas: "Queremos mejorar la tasa de supervivencia"

El programa L'Oréal-UNESCO 'For Women in Science' celebró la semana pasada en el Teatro Real de Madrid la 19ª edición de sus 'Premios a la Investigación' en España. Aunque no se cantó 'El Gordo' de la Lotería de Navidad, la realidad es que sí se reconoció la labor de cinco jóvenes investigadoras, que destacaron por encima del resto de figuras del ámbito científico, académico e institucional allí presentes. Y eso vale mucho.

Inquietud y nerviosismo

La jornada comenzó con nervios y conversaciones entre los pasillos del espacio reservado, pero con una sonrisa de las grandes protagonistas que iluminaba todo el Palacio de Oriente. Normal, claro está. Y es que los galardones, que forman parte de este programa que cumple 25 años en España y cuyo objetivo es reconocer el liderazgo femenino -y en concreto, el talento joven en el ámbito científico-, están dotados con una beca de 15.000 euros para cada proyecto.

Por suerte, pudimos comentar las primeras sensaciones con Alejandra González (Madrid, 1985), del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IISA). En una sala, alejados del ruido y del resto de invitados, nos contó en qué consiste su interesante proyecto. Ahora bien, no sin antes transmitirnos su inquietud ante lo que pasaría minutos después, pese a ser buenas noticias tanto para su presente como para su futuro.

En profundidad

El temblor de manos se terminó cuando comenzó a hablar del cáncer de páncreas, uno de los más agresivos y difíciles de tratar por su rápido avance y la baja eficacia de las terapias actuales. Ella investiga cómo hacer el tumor menos denso estimulando temporalmente los vasos linfáticos para facilitar el paso de fármacos y mejorar su efecto. Y así lo transmitía ante la cámara, con pasión y mucho conocimiento sobre la materia.

"La estrategia que propongo en este proyecto es novedosa porque intentamos atacar la biomecánica tumoral. El cáncer de páncreas tiene una mecánica muy compleja, su crecimiento hace que se ejerzan muchas presiones, se acumula mucho líquido...", ha manifestado la experta a 'elEconomista.es'.

¿Y qué intentan? Pues bien, a través de la inducción de vasos linfáticos, liberar esa presión y hacer ese tumor más permeable para que puedan llegar mejor todos los tratamientos tanto de quimioterapia como de inmunoterapia actuales. Por suerte, esta estrategia que apuesta por una medicina precisa y menos invasiva podría aplicarse a otros tipos de cáncer.

Aunque la supervivencia es muy mala, González tiene "la confianza" de que, con este tipo de objetivos, terapias, y sobre todo de ideas científicas que tenemos, algún día llegará el momento de "mejorar esa tasa de supervivencia, los tratamientos y que estos pacientes tengan una calidad de vida maravillosa".

El premio llega, probablemente, en el mejor momento para consolidar su carrera científica en nuestro país: "Este galardón me da la confianza y los medios para seguir avanzando. Pero, sobre todo, visibiliza nuestro trabajo y puede inspirar a futuras científicas a seguir este largo y duro camino".

A tener en cuenta

Cabe destacar que el programa 'L'Oréal-UNESCO For Women in Science', creado en 1998 y con presencia en más de 100 países, ha reconocido desde sus orígenes a más de 4.100 científicas, como las españolas Margarita Salas y Ángela Nieto, así como a 7 ganadoras de un Premio Nobel, como Katalin Karikó o Jennifer Doudna, entre otras.