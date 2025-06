Esta es la única forma de saber si eres realmente una persona celíaca o con sensibilidad al gluten

En España, aproximadamente entre el 1% y el 2% es celiaca, sin embargo, entre un 80 y un 85% de los celiacos no están diagnosticados. La celiaquía es una enfermedad autoinmune que daña el revestimiento del intestino delgado, debido a una reacción a la ingestión de gluten. El gluten es una sustancia que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y la avena, así como cualquier alimento elaborado con estos ingredientes.

En cuanto a la intolerancia o sensibilidad al gluten, aunque esta también presenta problemas como la celiaquía, son problemas de salud diferentes. La diferencia con ambos es que mientras la celiaquía daña el intestino delgado, la sensibilidad al gluten no lo hace. Entre los síntomas de esta última destaca gases, diarrea, estreñimiento, e incluso, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones y sarpullido.

Si la celiaquía no se trata a largo plazo, puede provocar desnutrición, ya que las vellosidades dañadas no pueden absorber los nutrientes de los alimentos. Además, puede reducir la densidad mineral ósea, algo que está vinculado con trastornos neurológicos como la epilepsia o la demencia. El diagnóstico de la celiaquía de forma precisa se ha de hacer cuando la persona todavía no haya eliminado del todo el gluten de la dieta.

El diagnóstico

Para evaluar si una persona padece esta enfermedad o no, se ha de hacer un análisis de sangre seguido de biopsias del intestino delgado a través de un endoscopio. Mientras que los análisis de sangre buscan antígenos, la biopsia inspecciona cualquier daño en las vellosidades del intestino.

Por otra parte, si se tiene sospecha de intolerancia al gluten, puede ser que la persona deba someterse en un primer momento a una dieta sin gluten, supervisada por un dietista para comprobar si los síntomas mejoran. Si bien, este tipo de estudio científico requiere mucho trabajo y es poco común.

¿Eliminar el gluten?

En cualquier caso, aunque depende del nivel de sensibilidad, es fundamental seguir una dieta estricta y sin gluten de por vida, teniendo cuidado también de la contaminación cruzada. De hecho, según los últimos estudios, consumir únicamente 50 miligramos de gluten al día ya podría desencadenar daños intestinales.

Igualmente, los expertos advierten que de ninguna forma se ha de eliminar el gluten de la dieta sin antes consultar con su médico, puesto que evitar el gluten cuando realmente no es necesario puede dar lugar a deficiencias nutricionales.