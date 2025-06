Qué hay que hacer para limpiar el corazón de forma natural: cinco trucos sencillos para mantenerlo sano

El corazón, como bien todos sabemos, se encuentra entre los pulmones en el centro del pecho, detrás y muy levemente a la izquierda del esternón. Con su acción impulsora, este órgano proporciona la fuerza necesaria para que la sangre y todas las sustancias que está transportando circulen correctamente a través de las venas y las arterias.

En profundidad

En cada latido, el corazón envía sangre a todo el cuerpo, transportando oxígeno a todas y cada una de sus células. Después de distribuir el oxígeno, la sangre vuelve al corazón. Desde allí, la sangre se bombea hacia los pulmones, donde se vuelve a cargar de oxígeno.

Este ciclo, claro está, se repite una y otra vez. Para mantenerlo sano y limpio, la cardióloga Magdalena Perelló ha compartido en su cuenta de TikTok -con más de 100.000 seguidores- una serie de recomendaciones que debemos adoptar sí o sí, sobre todo de cara al periodo veraniego.

Lista completa

En primer lugar, ha aconsejado adoptar un estilo de vida saludable que incluya una dieta equilibrada. Lo ideal es que una gran parte de nuestra dieta sean "alimentos naturales, que provengan del campo y que no estén procesados". Por ejemplo, las frutas, las hortalizas, las legumbres o los cereales.

En segundo lugar, hay que incorporar una buena fuente de proteínas en cada comida (desayuno, comida y cena), aunque pueda parecer sorprendente. Eso sí, lo preferible es que procedan del pescado o de la carne magra (como son las de pollo, pavo o conejo).

En tercer lugar, ha recomendado los frutos secos, como las almendras, las avellanas, los pistachos y las nueces. Sobre todo, estas últimas, una vez al día, protegen y cuidan nuestra salud cardiovascular. Por si fuera poco, son ricos en antioxidantes, fibra y grasas saludables, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas.

En cuarto lugar, ha mencionado el mantenerse saciado, especialmente a través de una dieta saludable. Ojo, esto no quiera decir que no nos podamos mover, pero sí que no nos hayamos quedado con hambre para evitar los continuos 'picoteos'.

En quinto lugar, ha hecho hincapié en la importancia de mantenernos hidratados, mayoritariamente con el agua. Debe ser la principal bebida, ya que facilita la circulación de la sangre y ayuda al corazón a bombear más eficientemente. Además, la deshidratación puede contribuir a problemas como arritmias y puede aumentar el estrés en este órgano.