El aminoácido común en la carne, pescado y lácteos que puede llegar a provocar artritis

El triptófano es un aminoácido esencial que se encuentra en muchos alimentos ricos en proteínas, como la carne, el pescado, los productos lácteos y algunas semillas y frutos secos. Tiene muchas funciones en el cuerpo, como ayudar a producir proteínas, músculos, enzimas y neurotransmisores. El organismo no lo fabrica pero se obtiene de la dieta.

Investigadores del Departamento de Medicina de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, asegura que ha identificado la forma en la que las bacterias del sistema digestivo pueden descomponer el triptófano de la dieta en una sustancia química inflamatoria que prepara al sistema inmunitario para la artritis.

La artritis reumatoide afecta cerca del 1% de la población y si no se trata puede causar una dolora hinchazón de manos y pies y deformidades articulares. Para averiguar cómo el triptófano se podría convertir en una vía de enfermedades inflamatorias, el equipo de la doctora en Medicina y doctora en Filosofía, Kristine Kuhn, se propusieron hacer un estudio.

El triptófano se podría convertir en una vía de enfermedades inflamatorias

"Se sabe que el microbioma, es decir las bacterias de nuestro intestino, puede descomponer el triptófano en subproductos. Algunos de esos subproductos son antiinflamatorios, pero también hemos asociado algunas causas inflamatorias de esos productos. Somos los primeros en destacar qué productos contribuyen a la inflamación y cómo lo hacen", ha explicado Kuhn.

La investigación "se basa en algunas observaciones que tuvimos en pacientes con espondiloartritis - no del todo la artritis reumatoide, pero una condición estrechamente relacionada - donde encontramos que los cambios en el microbioma se asociaron con un aumento de la producción de estos productos llamados indoles, que son lo que las bacterias hacen a partir de triptófano".

"Se trata de encontrar el camino adecuado para el triptófano del cuerpo"

Se hicieron estudios de artritis con ratones. "Sometimos a ratones a antibióticos para eliminar su microbioma, y no tuvieron artritis ni indol. Así que nos preguntamos qué pasaría si tuvieran un microbioma y los sometiéramos a una dieta con poco triptófano. El microbioma no puede descomponer el triptófano en indol, y los ratones no tienen artritis. Así que, de dos formas distintas, demostramos que es el triptófano el que el microbioma descompone en indol", ha detallado la experta.

"Descubrimos que cuando el indol está presente, los ratones empiezan a desarrollar células T autoreactivas que son más inflamatorias. Tienen menos células T reguladoras, que ayudan a mantener el equilibrio del sistema inmunitario, y empiezan a desarrollar anticuerpos más patógenos. Descubrimos que los anticuerpos tenían banderas de ser más inflamatorios cuando el indol estaba presente", ha destacado.

El estudio finaliza diciendo que "el bloqueo de la generación de indoles puede constituir una vía terapéutica única" para la artritis reumatoide y la espondiloartritis. "Se trata de encontrar el camino adecuado para el triptófano del cuerpo", ha comentado Kuhn.

"Si el triptófano entra en contacto con las células de nuestro cuerpo, tiende a descomponerse en productos antiinflamatorios, mientras que si entra en contacto con las células bacterianas se vuelve más inflamatorio", ha continuado. "Pensamos que esto podría dar lugar a terapias: ¿Cómo mantener el equilibrio para que el triptófano se dirija hacia la vía antiinflamatoria? ¿Cómo manipular las bacterias intestinales para inclinar la balanza? Ahí es donde nos interesa llegar en el futuro".

Por último, la doctora ha indicado: "Una dieta rica en fibras vegetales y carnes magras -toda esta dieta mediterránea- parece llevar al microbioma hacia un estado más saludable, de modo que se obtienen las propiedades antiinflamatorias del triptófano, mientras que la típica dieta occidental parece ir más hacia la vía inflamatoria".