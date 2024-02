Qué hacer ante un ataque de ciática: cómo detectarlo y consejos para aliviarlo

La ciática es en realidad un conjunto de síntomas relacionados con el nervio ciático que se encuentra en la parte baja de la columna vertebral. Cuando este nervio se encuentra irritado o se comprime, el cuerpo produce el dolor que sentimos al tener ciática. Es tan doloroso porque puede extenderse por las piernas y llegar a los dedos de los pies, lo que provoca que se pueda sentir malestar en cualquier tramo del nervio.

¿Cómo saber si mi dolor es por la ciática?

Para poder identificar el dolor por la ciática deberemos fijarnos en donde se produce el dolor y cómo de intenso es. El dolor puede sentirse en una pierna y volverse más agudo al sentarse, sintiendo un hormigueo o notando la pierna adormecida con dificultades para moverla. Por lo general, la ciática es un dolor que afecta a una única parte del cuerpo.

El principal síntoma de la ciática es el dolor, que podría ser leve o agravarse y convertirse en intenso dificultando realizar cualquier actividad. Pero también puede aparecer con otros síntomas:

Sensación de hormigueo en las piernas

Hormigueo en pantorrillas y pies

Entumecimiento

Debilidad muscular

¿Qué hacer cuando te da un ataque de ciática?

En el momento que sufrimos un ataque de ciática la primera duda suele ser si es adecuado estar en reposo o en movimiento. El primer consejo es que los primeros días se debería de mantener el reposo y empezar a reactivar nuestra actividad poco a poco. Por ejemplo, tras los primeros días se podría empezar a caminar durante media hora al día sin exigirnos demasiado y en una postura correcta.

Obviamente es importante acudir a un especialista, sobre todo si nos da por primera vez, para que nos pueda aconsejar sobre que tratamiento o ejercicios deberíamos realizar para combatir la ciática.

Durante el ataque de ciática (y siempre sobre todo si los ataques de ciática son recurrentes) deberemos evitar cargas pesadas sobre la espalda y realizar los movimientos con control y de manera adecuada.

Además, se deberán realizar ejercicios para la ciática que ayuden a fortalecer la espalda, la zona lumbar y la zona abdominal. Sin olvidarnos de la importancia de llevar una rutina de estiramientos para todo el cuerpo.

¿Qué es lo más efectivo para el dolor de ciática?

Para aliviar el dolor producido por la ciática una de las formas más eficaces son las terapias de frío y calor. El frío nos ayuda a combatir el dolor y el calor ayuda a relajar los músculos y a reducir la inflamación. El frío es lo mejor para los primeros días en los que el dolor es más intenso. Cuando estamos en casa en reposo se podría alternar momentos de 10-15 minutos en los cuales nos ponemos hielo en la parte baja de la espalda con momentos en los cuales no ponemos nada. Es muy importante no poner el hielo directamente sobre la piel y no dejarlo más de 20-30 minutos.

Lo más importante para no agravar los problemas de ciática es realizar estiramientos para los músculos ya que ayudarán a fortalecer la columna vertebral y a recuperarnos poco a poco. Como hemos comentado anteriormente, deberemos realizar estos ejercicios después de haber estado unos días en reposo.

¿Cuánto puede durar un ataque de ciática?

Definir el tiempo que dura la ciática es difícil, ya que depende de cada persona y cada caso concreto.

En los grados más leves el dolor podría durar unos días. En las situaciones en las cuales además de dolor también hay hormigueo estaríamos tratando de un ataque más intenso y podría durar hasta los 3 meses. Y en el último caso, en el cual hay dolencias más graves. la ciática podría durar de 4 a 6 meses.