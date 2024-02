Cómo detectar el cáncer de estómago: síntomas y tratamiento de la enfermedad

El cáncer de estómago, también conocido como cáncer gástrico, es una enfermedad que comienza en las células del revestimiento interno del estómago. A pesar de ser menos común que otros tipos de cáncer, sus efectos pueden ser devastadores. En este artículo exploraremos qué es el cáncer de estómago, sus posibles causas y las opciones de tratamiento disponibles para combatir esta enfermedad.

¿Qué es el cáncer de estómago?

El cáncer de estómago se desarrolla cuando las células del estómago experimentan cambios genéticos que las vuelven anormales y se multiplican de manera descontrolada. Estas células cancerosas pueden formar tumores en diferentes partes del estómago y, en etapas avanzadas, pueden propagarse a otras áreas del cuerpo.

Síntomas del cáncer de estómago

Los síntomas del cáncer de estómago pueden variar y, en las etapas tempranas, es posible que la enfermedad no cause síntomas evidentes. Sin embargo, a medida que avanza, pueden surgir señales que indican la presencia del cáncer gástrico. Es importante destacar que la presencia de estos síntomas no garantiza el cáncer, ya que pueden estar asociados con otras condiciones. Si experimentas alguno de estos síntomas de manera persistente, es crucial buscar atención médica para una evaluación adecuada.

Aquí te explicamos algunos de los síntomas más comunes del cáncer de estómago:

Dolor abdominal o malestar : el dolor o malestar en la zona abdominal, particularmente en la parte superior, puede ser un síntoma del cáncer de estómago.

: el dolor o malestar en la zona abdominal, particularmente en la parte superior, puede ser un síntoma del cáncer de estómago. Indigestión o acidez estomacal persistente: problemas digestivos recurrentes, como indigestión o acidez estomacal, que no mejoran con el tiempo pueden ser motivo de preocupación.

problemas digestivos recurrentes, como indigestión o acidez estomacal, que no mejoran con el tiempo pueden ser motivo de preocupación. Sensación de plenitud rápida al comer: sentirse lleno rápidamente al comer porciones más pequeñas de lo habitual puede ser un síntoma, especialmente si no hay una explicación obvia.

sentirse lleno rápidamente al comer porciones más pequeñas de lo habitual puede ser un síntoma, especialmente si no hay una explicación obvia. Náuseas y vómitos: la presencia de náuseas y vómitos, especialmente si se vuelven persistentes, puede indicar un problema en el estómago.

la presencia de náuseas y vómitos, especialmente si se vuelven persistentes, puede indicar un problema en el estómago. Sangre en las heces o vómito: la presencia de sangre en las heces (heces de color oscuro) o en el vómito puede ser un síntoma alarmante y debe ser evaluada por un médico de inmediato.

la presencia de sangre en las heces (heces de color oscuro) o en el vómito puede ser un síntoma alarmante y debe ser evaluada por un médico de inmediato. Fatiga continua: la fatiga persistente, incluso después de descansar, puede ser un síntoma general de enfermedad, incluyendo el cáncer de estómago.

la fatiga persistente, incluso después de descansar, puede ser un síntoma general de enfermedad, incluyendo el cáncer de estómago. Inflamación o hinchazón abdominal: la hinchazón o inflamación abdominal que no está relacionada con la dieta o problemas digestivos comunes puede ser motivo de preocupación.

Es importante señalar que estos síntomas pueden variar en intensidad y presentación en cada individuo.

Causas del cáncer de estómago

Este cáncer puede tener varias posibles causas, entre ellas:

Infección por helicobacter pylori: esta bacteria puede causar inflamación crónica del revestimiento del estómago, aumentando el riesgo de cáncer. Factores genéticos: antecedentes familiares de cáncer gástrico pueden aumentar la predisposición a la enfermedad. Dieta rica en sal y bajos niveles de frutas y verduras: consumir alimentos salados y carecer de frutas y verduras frescas puede contribuir al riesgo. Tabaquismo y consumo excesivo de alcohol: estos hábitos aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer gástrico. Edad y género: el riesgo aumenta con la edad y los hombres tienen una probabilidad más alta que las mujeres.

Tratamiento del cáncer de estómago

El enfoque de tratamiento depende de la etapa del cáncer y la salud general del paciente.

Las opciones incluyen:

Cirugía: la extirpación del tumor o parte del estómago es común en etapas tempranas.

la extirpación del tumor o parte del estómago es común en etapas tempranas. Quimioterapia: utilización de medicamentos para destruir o frenar el crecimiento de las células cancerosas.

utilización de medicamentos para destruir o frenar el crecimiento de las células cancerosas. Radioterapia: uso de radiación para eliminar células cancerosas o reducir su tamaño.

uso de radiación para eliminar células cancerosas o reducir su tamaño. Terapias dirigidas: medicamentos que atacan características específicas de las células cancerosas.

medicamentos que atacan características específicas de las células cancerosas. Inmunoterapia: estimula el sistema inmunológico para combatir el cáncer.