Síntomas de la gripe: qué es, causas y tratamiento de la enfermedad

La gripe es una infección respiratoria causada por un virus. La rápida propagación de este virus provoca que millones de personas se enfermen de gripe al año. Por lo general, es una enfermedad leve, aunque en algunos casos puede ser grave e incluso mortal.

La gripe es causada por un virus que se transmite entre las personas. Cuando alguien infectado tose, estornuda o habla se expulsan pequeñas gotas; la mayoría de las personas se contagian por inhalar estas gotitas.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe?

La gripe afecta principalmente a nariz, garganta y pulmones. Los síntomas más comunes para las personas afectadas por la gripe son:

Tos

Malestar general

Fiebre

Dolor muscular, de cabeza y de garganta

Secreción nasal

Fatiga o cansancio

Algunas personas, sobre todo los niños, también pueden padecer vómitos o diarrea.

Las personas que padecen alguna enfermedad crónica, pueden ver empeorados sus síntomas al infectarse de gripe. Por ejemplo, las personas con asma pueden sufrir ataques cuando tienen la gripe.

En algunos casos la gripe puede tener complicaciones y desarrollar síntomas más graves como: bronquitis, infección de oído, sinusitis, neumonía o inflamaciones.

¿Qué hacer para curar la gripe?

De manera general la gripe se cura sin tratamiento y cuando se recurre a medicamentos suele ser para aliviar los síntomas, pero no para curarnos de la infección. El mejor método para prevenir la enfermedad es la vacunación. La vacuna contra la gripe no solo nos ayuda a prevenirla, si no también en el caso de contagiarnos reduce la posibilidad de complicaciones.

El consejo general para los afectados por la gripe es el descanso y beber mucho líquido. La gripe es una enfermedad que se contagia con facilidad por lo que es recomendable mantenerse en casa y evitar los lugares de rápida propagación, como los colegios.

La Organización Mundial de la salud, recomienda a las personas que tienen gripe:

Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar

Lavarse las manos regularmente

Beber mucha agua

No tomar antibióticos

En el caso de pacientes inmunodeprimidos, tomar antivíricos.

Cuando las personas tienen síntomas más graves se suele requerir a atención médica, también deberían consultar a un médico aquellas personas de alto riesgo como las siguientes:

Embarazadas

Recién nacidos

Mayores de 65 años

Personas que padecen otras enfermedades

¿Cuánto dura el virus de la gripe en el cuerpo?

La duración del virus en el cuerpo dependerá de cada persona y cada caso, pero por lo general las personas se recuperan por sí mismas en el paso de una semana.

La mayoría de las veces los síntomas aparecen al de 2 o 3 días de haber estado en contacto con el virus, al de 4 días de haber contraído la enfermedad los síntomas más graves, como la fiebre, suelen desaparecer, pero la tos y la sensación de cansancio puede durar durante más tiempo.

¿Qué diferencia hay entre la gripe y el resfriado?

Por lo general, solemos tener dificultades para identificar si padecemos una gripe o un resfriado, pero la realidad es que tienen una serie de diferencias.

En el caso de la gripe, los síntomas aparecen de repente, mientras que en el resfriado van teniendo un proceso gradual. Los dolores musculares y la fatiga son síntomas comunes de la gripe, pero no siempre se producen con un resfriado. En el caso de la fiebre y el dolor de cabeza son normales en la gripe, pero no suelen producirse durante un resfriado.

En cambio; la congestión, los estornudos y el dolor de garganta son los síntomas habituales de un resfriado, pero no son lo normal en el caso de la gripe.