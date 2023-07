¿Qué personas tienen mayor riesgo de sufrir Alzheimer? Los expertos analizan el intestino para predecir la demencia

El cuerpo humano es una compleja máquina con conexiones internas que siguen siendo un misterio para los expertos. Una de ellas, descubierta recientemente, podría ser una valiosa ayuda contra el Alzheimer.

Un estudio de la facultad de Medicina de la Universidad de Washington (EEUU) publicado en la revista Science Translational Medicine ha informado de que las personas que se encuentran en etapas muy tempranas de la enfermedad, en las que aún no muestran deterioro cognitivo pero sí muestran cambios a nivel cerebral, tienen en su intestino una variedad de bacterias que no se encuentran en personas que no sufren Alzheimer.

Esta conexión abre dos posibles vías de investigación que se desarrollarán en posteriores estudios: comprobar si bien es el intestino el que influye en el cerebro y ayuda, con esas bacterias, al avance de la enfermedad o si por el contrario esos cambios experimentados en el intestino sean solo una manifestación de los cambios sufridos en el cerebro.

Este descubrimiento supone una novedad respecto a lo que se sabía con anterioridad respecto a la relación entre el microbioma intestinal y el Alzheimer. Estudios anteriores habían hallado cambios en el microbioma en personas que ya mostraban síntomas de la enfermedad, pero no se había llegado a encontrarlos en la etapa presintomática hasta ahora.

Esto puede ser extremadamente útil, ya que ayudaría a la detección temprana de la enfermedad, al diseño de tratamientos preventivos para evitar el deterioro cognitivo y también a la identificación de personas con mayor riesgo de sufrir Alzheimer.

La clave, las bacterias intestinales

El estudio analizó a personas sanas desde el punto de vista cognitivo, pero combinando a pacientes en fases iniciales de Alzheimer y a otros sin la enfermedad. Los primeros presentaban diferencias en sus bacterias intestinales pese a no guardar demasiados cambios en la alimentación respecto a los segundos.

Beau M. Ances, uno de los investigadores, ha explicado que "algún día las personas podrán proporcionar una muestra de heces y averiguar si tienen un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer", lo que sería "mucho más fácil y menos invasivo y más accesible para una gran parte de la población".