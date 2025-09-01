El fondo CapVest compra la farmacéutica alemana Stada por 10.000 millones de euros

CapVest Partners ha adquirido una participación mayoritaria en la farmacéutica alemana Stada. La operación, cuya cuantía no ha trascendido públicamente, fuentes conocedoras indicaron a Bloomberg que el fondo británico desembolsará desembolsará unos 10.000 millones de euros por el capital social a adquirir, incluyendo pasivos.

Para llevar a cabo la compra, CapVest se hará con sus actuales accionistas, Bain Capital y Cinven, quienes seguirán conservando una posición minoritaria cuando finalice la transacción. Estas dos firmas, Bain Capital y Cinven, adquirieron en 2017 Stada por 5.300 millones de euros y la sacaron de la bolsa.

Para la farmacéutica, la nueva operación implicará el abandono de sus planes de regresar a bolsa. Cabe señalar que su consejero delegado, Peter Goldschmidt, anunció recientemente que la compañía saldría a bolsa en otoño, después de que la compañía pospusiera la decisión la pasada primavera como consecuencia de los aranceles impuestos por el presidente norteamericano, Donald Trump. Aquella operación, que no llego a culminarse, hubiera estado valorada en 10.000 millones de euros.

La transacción, que todavía debe ser aprobada por las autoridades de defensa de la competencia, se cerrará previsiblemente en la primera mitad de 2026.