Qué hay que hacer para mejorar la fertilidad de forma natural: siete trucos sencillos

Entre los mitos más habituales sobre la fertilidad se encuentra la creencia de que comer ciertos alimentos, las posturas en las relaciones sexuales o la relajación impactan sobre la fertilidad y la probabilidad de tener un embarazo, pero la directora de HM Fertilty Center, la doctora Ana Gaitero, ha asegurado que "no hay posturas que hayan demostrado aumentar tasas de embarazo, ni tomar determinados alimentos después como patatas fritas o piña, del mismo modo, que si existe un problema de infertilidad no mejorará determinados meses del año o en otras latitudes".

"Sí sabemos que la ansiedad extrema puede ocasionar alteraciones hormonales y anovulación, pero generalmente esto no ocurre cuándo no estamos de vacaciones, y el pensar que tenemos parte de culpa por no estar 'relajados' solo genera más estrés y frustración, que es lo último que queremos. Si no llega de forma espontánea lo recomendado es pedir ayuda al especialista", ha señalado la doctora Gaitero durante un encuentro organizado por HM Fertility Center.

Así, la doctora ha desmontado los principales mitos de la fertilidad, como el papel de la hormona antimulleriana, si los tratamientos de fertilidad garantizan el embarazo o la influencia de los hábitos diarios. "Un estilo de vida saludable tiene un gran impacto en la fertilidad, el normopeso, elegir lo que comemos, dormir bien y conseguir un ciclo hormonal saludable son esenciales para que la mujer consiga la ovulación deseada. Para el hombre, también sabemos que es muy importante cuidar el peso, abandonar el tabaco y el alcohol y mantener hábitos sanos", ha señalado.

En ese sentido, la directora de HM Fertility Center ha desgranado que a la hora de conocer la Fertilidad de una persona no se puede saber con una prueba, como se afirma erróneamente. "La Fertilidad es cosa de dos personas, y solo confirmamos que una pareja es fértil cuándo ya ha tenido hijos. A veces las pruebas indican infertilidad como trompas obstruidas o disminución de espermatozoides móviles, pero eso solo nos muestra que para conseguir tener hijos se necesitará ayuda externa, nunca que no se va a poder llegar al embarazo deseado", ha expresado la doctora Gaitero.

En los últimos años se ha puesto muy de moda el tener en cuenta la hormona antimulleriana como indicador de Fertilidad y cada vez más mujeres piden estudios para conocerla cuando solo es un indicador cuantitativo de óvulos. "La hormona antimulleriana nos informa de cómo está la reserva ovárica y nos ayuda a planear el futuro. Cada mes las mujeres conseguimos madurar un óvulo y tiramos otros tantos. La hormona antimulleriana no nos informa de cómo está funcionando ese óvulo o dónde está el obstáculo que hace que no llegue el embarazo. Podemos tirar muchos o pocos, pero eso no nos dice si somos fértiles o no", ha apuntado la doctora Gaitero.

La doctora también ha abordado una cuestión muy recurrente aludiendo a la creencia mitificada de que los tratamientos de Fertilidad garantizan un embarazo.

"De forma aislada no, no hay ningún tratamiento que embarace en el cien por cien de los casos en el primer ciclo. Las tasas de éxito dependen siempre del tipo de técnica que usemos, del estado de las células (óvulos y espermatozoides), de las características de la pareja. Hay tratamientos que consiguen finalmente el embarazo hasta en el 90 por ciento de los casos, pero eso siempre depende de qué técnica utilicemos o del estado de la pareja. No hay que pensar que la Medicina Reproductiva soluciona todos los problemas, cada caso es único y necesita un tratamiento concreto", ha señalado.