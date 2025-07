Borja Quiroga, experto en nefrología, sobre qué hacer después de practicar deporte: "Evitar las bebidas isotónicas sí o sí"

Después de un partido de tenis, nada más terminar de hacer pesas en el gimnasio o tras correr determinados kilómetros en la calle. La realidad es que tomar bebidas isotónicas tras realizar un gran esfuerzo físico se ha convertido en una moda que muchos españoles y españolas siguen en su día a día.

Al parecer, sirven para rehidratar el cuerpo y reponer los electrolitos y carbohidratos perdidos durante el ejercicio intenso o prolongado, en especial en condiciones de calor o humedad. Por si fuera poco, ayudan a evitar la deshidratación, la fatiga y a mantener el rendimiento deportivo tanto a corto como a largo plazo.

En profundidad

O al menos eso es lo que nos han 'metido' en la cabeza desde pequeños. Ahora bien, siempre ha generado cierta polémica, sobre todo en las redes sociales. De ahí que Borja Quiroga, médico especialista en nefrología, haya tenido que participar en el pódcast Comiendo con María para resolver ciertas dudas al respecto.

A su juicio, no hay necesidad de que una persona normal acuda al gimnasio o vaya a hacer deporte y se hidrate o rehidrate con bebidas isotónicas basadas en azúcar. Y la afirmación tiene una base científica: el azúcar en la orina genera un arrastre de agua que puede conllevar el efecto contrario al buscado.

Más detalles

"¿Dónde va el azúcar? A la orina. Y en la orina, el azúcar lo que genera -aunque muchas personas lo sepan- es arrastre de agua. ¿Y qué nos genera? La deshidratación", ha manifestado el experto de manera contundente. Lejos de una recuperación hídrica correcta, estas pueden incrementar la pérdida de líquidos.

Y ha lanzado un contundente mensaje que no ha dejado indiferente a nadie: "Si tú después de hacer deporte, que te has deshidratado, bebes bebidas isotónicas, sobre todo con alto contenido de azúcar, el riesgo que tienes no es de hidratarte poco, es de deshidratarte más".

A tener en cuenta

Ante este panorama, la mejor alternativa es el agua. Eso sí, con la excepción de los deportistas de muy alto rendimiento, ya que ahí el consumo de glucosa puede estar aumentando y entonces es posible que "necesiten un poco".