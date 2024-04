Los mejores influencers de fitness para entrenar en casa

Si has tomado la decisión de entrenar en casa, has dado el primer paso hacia un estilo de vida mucho más saludable y en forma. Sin embargo, empezar solos con estos entrenamientos puede ser difícil e incluso peligroso si no lo hacemos de la manera correcta. De hecho, es muy probable que si no tenemos un plan, nos frustremos y acabemos desistiendo.

Es por eso que una buena opción es contar con los "entrenadores virtuales" que nos ofrece esta nueva era digitalizada y que tienes a tu disposición de manera totalmente gratuita y a cualquier hora del día, que te inspirarán, motivarán y te darán las herramientas necesarias para alcanzar tus objetivos.

Te dejamos aquí una lista con los tres mejores influencers fitness por ranking de popularidad.

1-Patry Jordán (Gym Virtual)

Con más de 1.4 millones de seguidores y un promedio de 25.000 likes por publicación, Patry Jordán tiene el título de la influencer fitness con más "me gusta" en Instagram y más conocida de habla hispana. Su cuenta creció en número con la llegada de la pandemia y consiguió mover a una gran cantidad de gente mientras duró el confinamiento.

¿Qué encontrarás en su perfil?

Rutinas de entrenamiento para todos los niveles: desde principiantes hasta avanzados, los entrenamientos de Patry Jordán te ofrecen una amplia gama de opciones para que puedas encontrar la rutina perfecta para ti. Ejercicios específicos para tonificar diferentes grupos musculares: ya sea que quieras fortalecer tu abdomen, glúteos, piernas o brazos, encontrarás ejercicios específicos para cada zona. Cardio efectivo para quemar calorías y mejorar tu resistencia: Patry te enseña diferentes tipos de cardio para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus preferencias y objetivos. Recetas saludables y deliciosas para mantener una dieta equilibrada: descubre una gran variedad de recetas nutritivas y sabrosas para que puedas disfrutar de una alimentación sana sin sacrificar el sabor. Consejos motivadores para ayudarte a mantenerte constante: en su canal también encontrarás consejos prácticos para que puedas superar los obstáculos y mantenerte en el camino hacia la mejor versión de ti mismo.

2- Sergio Peinado

Con más de un millón de seguidores en Instagram, Sergio Peinado se ha convertido en otro de los grandes referentes del fitness en España. Su contenido se caracteriza por ser dinámico, motivador y efectivo, lo que te ayudará a alcanzar tus objetivos de forma rápida y segura.

¿Por qué destaca Sergio Peinado?

Rutinas de entrenamiento intensas y desafiantes: si buscas un entrenamiento que te ponga a prueba y te ayude a superar tus límites, Sergio Peinado es tu influencer ideal. Ejercicios con peso corporal y material básico (Calistenia): no necesitas un gimnasio ni equipamiento caro para entrenar con Sergio. Sus rutinas se basan en ejercicios que puedes realizar con tu propio peso corporal o con materiales básicos que tienes en casa. Consejos para mejorar tu técnica y evitar lesiones: Sergio te enseña cómo realizar los ejercicios correctamente para evitar lesiones y optimizar tus resultados. Planes de alimentación personalizados: si necesitas un plan de alimentación personalizado para complementar tu entrenamiento, Sergio te ofrece diferentes opciones para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Vídeos motivacionales que te inspirarán a dar lo mejor de ti mismo: para prepararte mentalmente y motivarte para cuidar tu disciplina.

3- Vikika Costa

Vikika Costa, nutricionista y entrenadora personal, te ofrece en su perfil de Instagram una completa guía para un estilo de vida saludable. Su contenido combina consejos de fitness y nutrición, recetas deliciosas y motivaciones para ayudarte a alcanzar tus objetivos de forma integral.

¿Qué encontrarás en su perfil?

Entrenamientos para todos los niveles y objetivos: Vikika te ofrece una amplia variedad de entrenamientos para que puedas encontrar el que mejor se adapte a tu nivel de condición física y objetivos específicos. Recetas saludables y fáciles de preparar: descubre una gran variedad de recetas nutritivas y prácticas que puedes preparar en poco tiempo. Consejos para mejorar tu alimentación y hábitos de vida: ofrece consejos prácticos para que puedas adoptar un estilo de vida más saludable en todos los aspectos. Planes de entrenamiento y nutrición personalizados: si necesitas un plan personalizado para optimizar tus resultados, Vikika te ofrece diferentes opciones para que puedas elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Vídeos informativos sobre diferentes aspectos del fitness y la nutrición: aprende sobre diferentes temas relacionados con el fitness y la nutrición para que puedas tomar buenas decisiones sobre tu salud y bienestar.