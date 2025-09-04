La rutina de Susanna Griso para tener unos brazos tonificados a los 55 años: "Es un error hacer muchas repeticiones"

Susanna Griso es uno de los rostros más reconocidos de la televisión y, a lo largo de los años, ha demostrado ser una referente en salud y estilo de vida saludable. A sus 55 años, la presentadora de Espejo Público luce una imagen tonificada que ha despertado la admiración de sus espectadores y de los propios colaboradores del programa. Aunque muestra un cuerpo joven al completo, lo que más ha sorprendido han sido sus brazos tonificados. Además, la protagonista ha desvelado que detrás de sus brazos firmes y definidos no hay rutinas esclavas ni interminables horas de gimnasio, sino una estrategia sencilla y coherente con su ritmo de vida.

En una confesión en pleno directo, Griso aseguró que "entreno solo dos veces por semana y tengo buena genética". El resto se debe su constancia y buenos hábitos diarios. Esta confesión, hace que se rompa el mito de que solo con largas sesiones de entrenamiento se logran resultados visibles. Su fórmula es simple pero efectiva: rutinas de fuerza progresiva, cardio en ayunas, actividades variadas y el método VILPA, que convierte las tareas diarias en oportunidades para estar en forma.

Entrenamiento de fuerza

Para mejor su fuerza progresivamente, Griso utiliza mancuernas, bandas elásticas o su propio peso corporal para trabajar brazos, hombros y espalda. Los entrenadores personales recomiendan para personas mayores de 50 años, ejercicios como fondos de tríceps, curl de bíceps, press militar, remo con barra o flexiones adaptadas. Además, explican uno de los errores más comunes: hacer muchas repeticiones. Ada Rodríguez, entrenadora de JD Fitness, explica que la clave está en realizar los movimientos con técnica, y así, aumentar poco a poco la intensidad. Y esa filosofía es precisamente la que le ha permitido a la periodista mantener su físico sin necesidad de complicarse.

Cardio matinal

Otro de los pilares de su rutina es el cardio matinal. Cada día, antes de acudir al plató de televisión, dedica entre 50 y 60 minutos a pedalear en bicicleta estática en ayunas. Esta práctica, le ayuda a mejorar el metabolismo, quemar la grasa y aumentar la resistencia cardiovascular. Además, el cardio matinal es muy efectivo para prepararla mentalmente para una dura jornada de trabajo. De esta forma, enfrenta el día con más energía, mejor ánimo y menor estrés. Esta rutina matinal la mezcla junto a estiramientos diarios, lo que le proporciona mantener flexibilidad y evitar lesiones.

Método VILPA

Si algo ha popularizado la periodista en los últimos meses es el método VILPA (Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity). Junto a su entrenador David Piñeiro, explicó en Espejo Público que consiste en incorporar dos o tres pequeñas ráfagas de actividad intensa en el día a día. Subir escaleras en lugar de coger el ascensor, caminar rápido durante un par de minutos, cargar la compra en una mochila para trabajar la espalda y los brazos o realizar las tareas domésticas con mayor intensidad son algunos ejemplos que cualquiera puede aplicar sin necesidad de un gran esfuerzo o de tiempo extra.

Este método es muy sencillo ya que convierte los gestos cotidianos en aliados del estilo de vida saludable, demostrando que no es necesario complicarse para mantenerse activo. Con esta técnica, Griso confirma que el secreto está en la constancia, en lugar de buscar soluciones milagrosas o entrenamientos imposibles de cumplir.

Su estilo de vida inspira a quienes buscan una rutina realista, compatible con el trabajo y las responsabilidades diarias. La periodista demuestra que cuidar de uno mismo no significa obsesionarse, sino integrar hábitos sencillos que, con el paso del tiempo, dan grandes resultados.