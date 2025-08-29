Susanna Griso desvela los dos grandes fichajes que ha cerrado para competir con Silvia Intxaurrondo y Ana Rosa

Susanna Griso vuelve el lunes, 1 de septiembre, a las mañanas de Antena 3 con nuevos fichajes con los que refuerza Espejo público de cara a una nueva temporada que se prevé de máxima tensión informativa y televisiva, porque deberá competir contra La hora de La 1 de Silvia Intxaurrondo, que está en máximos de audiencia, y Ana Rosa Quintana, que regresará el día 8 con una versión alargada de su programa en Telecinco.

"Volvemos con más fuerza que nunca en nuestra temporada 20. Somos de los programas más longevos de la parrilla televisiva y tenemos el compromiso de asegurar al espectador que escuchará todas las opciones, versiones y opiniones de cada asunto. Pluralidad informativa con el rigor que aporta ser un programa producido por Antena 3 Noticias, los líderes indiscutibles de la información audiovisual en este país", explica Griso, que seguirá acompañada de Lorena García como copresentadora en el tramo informativo (08:55–11:00) y por Miquel Valls y Gemma López como copresentadores en Más Espejo, la franja de entretenimiento (11:00–13:30) del matinal de Antena 3.

Como explica la presentadora del programa, "seguiremos pegados a la actualidad, pero buscaremos seguir incidiendo en el contenido propio de temas que solo pueden verse y analizarse en Espejo. Buscaremos ser un oasis dentro del sectarismo y de la polarización que nos invade". La ecuación, según Griso, pasa por ofrecer al espectador "lo mejor de lo de siempre sin olvidar sorprender cada mañana". Algo en lo que el espacio matinal de Antena 3 lleva ya veinte temporadas: "Veinte años de información, de entretenimiento, de atrevimiento, de imaginación, de buen humor. Veinte años de 'Espejo Público'".

En su tramo informativo, Espejo Público ha fichado a Albert Rivera y Josep Borrell, además de Lorena Ruiz-Huerta y Juan Fernández-Miranda. El exdirigente de Ciudadanos Albert Rivera se pondrá al frente de 'El Observatorio con Rivera', una sección en la que analizará en el plató diversos temas de actualidad política, internacional y económica relacionadas con España y el Mundo. Por su parte, Josep Borrell desgranará los grandes temas de actualidad internacional, los conflictos que tienen lugar en Gaza y Ucrania o el mandato de Donald Trump en EE.UU. y sus consecuencias mundiales en la sección 'Una ventana al Mundo con… Josep Borrell'.

Cruz Morcillo se hará cargo de los sucesos

Félix Álvarez 'Felisuco', Cristóbal Soria y Cruz Morcillo se unirán a la sección Más Espejo. Morcillo, que hasta ahora estaba en Y ahora Sonsoles, se encargará de los sucesos, como hace años hacía cuando participaba en El programa de AR. La sexóloga Lorena Berdún liderará una sección sobre sexo, mientras que Vanessa Pámpano estará al frente de otra dedicada a desaparecidos denominada 'Se los tragó la tierra'. Miguel Ángel Silva se encargará de la sección 'Más allá de la línea roja'. A la mesa de corazón se unen Cristóbal Soria y Juan Diego Madueño, que compartirán espacio con Isabel Rábago, Pilar Vidal, Alonso Caparrós, Lorena Vázquez, Raúl García 'Aplausito' y Sergio Pérez.