Primicia: Cristina Villanueva competirá contra Susanna Griso, Ferreras, Ana Rosa, Arús y Mañaneros desde RTVE

Cristina Villanueva (Barcelona, 1976) apura sus últimas horas de vacaciones antes de incorporarse a su nuevo destino, tras abandonar Atresmedia, tal y como publicamos en primicia el pasado 31 de julio. Dos semanas después, podemos avanzar que la que fuera presentadora de La Sexta durante los últimos 19 años ya prepara su nuevo proyecto: competirá desde RTVE contra Susanna Griso, Ana Rosa Quintana, Alfonso Arús, Antonio García Ferreras e incluso contra Mañaneros. Lo hará en La 2 de Cataluña, el nuevo canal que pone en marcha la Corporación pública.

Cristina Villanueva presentará el magacín que se emitirá tras El Primer Cafè de Gemma Nierga. De hecho, "el título provisional es El Segon Cafè", indican fuentes cercanas a la periodista, que acaba de comenzar a organizarlo todo tras unos días de descanso, con vistas al mes de octubre, cuando comenzarán las emisiones de La 2 Cat, canal en el que también estará Ricard Ustrell al frente de un concurso. El fichaje de Cristina Villanueva es, en realidad, un regreso. Desde su entorno remarcan que para la presentadora "lo importante es que vuelve a Televisión Española, que son sus orígenes, y no solo a TVE, sino también a Sant Cugat", el lugar donde todo empezó y donde Villanueva creció como periodista. Otro de los nombres que se barajan podría incluir el de la propia Cristina Villanueva como reclamo en el título del programa, si bien fuentes de TVE aseguran que "aún no se ha definido".

Un programa de actualidad a nivel nacional

Lo que sí confirman es que el regreso de Villanueva a TVE y a su Barcelona natal la tiene "contenta e ilusionada". Desde su entorno recuerdan que Sant Cugat, sede de RTVE en Cataluña, es un centro de producción propia desde el que se "fabrican y emiten programas no solo para el circuito catalán". La segunda parte de la noticia es que "más adelante, Cristina Villanueva presentará un programa de actualidad a nivel nacional", avanzan fuentes cercanas a la periodista, aunque esto no ocurrirá hasta comienzos de 2026. La idea, explican, es que a partir de enero compagine el magacín diario de La 2 Cat con este nuevo espacio: "Estamos trabajando en un proyecto nacional de actualidad en prime time. Será un programa semanal, con formato documental y de reportajes", concretan las fuentes consultadas. En cuanto al magacín matinal, detallan que estará siempre ligado a la actualidad social, aunque incluirá debates, sucesos y otras secciones habituales en este tipo de formatos. "Recordemos que Gemma Nierga, en El Primer Cafè, hace entrevistas en profundidad", añaden.

Cristina Villanueva se licenció en Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1998. Un año antes comenzó a trabajar en Teledeporte, canal de RTVE, comentando eventos deportivos, incluidos los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Posteriormente presentó los informativos de La 2, sustituyendo a Beatriz Ariño al frente de La 2 Noticias entre 2004 y 2006. Ese mismo año fichó por La Sexta para ponerse al frente de la edición de fin de semana de La Sexta Noticias. A lo largo de su carrera ha recibido varios reconocimientos: posee el Premio Larra de Periodismo de la APM y, junto a sus compañeros de La 2 Noticias, fue galardonada con un Premio Ondas colectivo. En el plano personal, Villanueva está casada y tiene dos hijas. Ahora también afronta el reto de reorganizar su vida familiar, ya que sus hijas estudian en Madrid y su marido trabaja en la capital. Pero, como reconocen desde su entorno, "esa es otra historia".