Primicia: Cristina Villanueva deja 'La Sexta' tras 19 años y busca nuevos retos profesionales

Cristina Villanueva, rostro habitual de los fines de semana en La Sexta Noticias, se despide de la cadena tras casi dos décadas de vinculación profesional, tal y como está en condiciones de adelantar Informalia.

La periodista catalana, con una larga trayectoria a sus espaldas, cierra una etapa que comenzó en 2006, cuando fue fichada por Antonio García Ferreras para la entonces joven cadena, con el objetivo de reforzar su apuesta informativa. Según fuentes conocedoras de la negociación, su salida ha sido pactada y de mutuo acuerdo, en un contexto de buena sintonía con la dirección de Atresmedia.

Villanueva se marcha con la mirada puesta en nuevos proyectos, tanto dentro como fuera del ámbito televisivo. Su nombre ya suena como posible incorporación en otras cadenas, aunque por ahora no se ha confirmado su destino.

Casi dos décadas al frente de La Sexta Noticias

Durante 19 años, Villanueva ha sido una de las caras más reconocibles del equipo de informativos de La Sexta, especialmente por su trabajo al frente de la edición de fin de semana. Con un estilo sobrio y riguroso, ha contribuido de forma notable a consolidar el sello informativo de la cadena.

Cristina Villanueva

A lo largo de estos años, ha sido testigo y narradora de algunos de los acontecimientos más relevantes del panorama nacional e internacional: desde crisis económicas y políticas hasta transformaciones sociales y culturales que han marcado la agenda pública española. Su labor ha sido reconocida tanto por la audiencia como por la profesión, y su voz se convirtió en una referencia informativa durante los fines de semana.

Una carrera más allá del plató

Cristina Villanueva Ramos (Tiana, Barcelona, 1976) se licenció en Periodismo en 1998 por la Universidad Autónoma de Barcelona, aunque su recorrido profesional comenzó un año antes, en 1997, en Teledeporte (RTVE). Allí se especializó en la cobertura de eventos deportivos, como el Mundial de Natación de Barcelona o los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Su capacidad comunicativa le abrió pronto las puertas de La 2 Noticias, donde ejerció como presentadora entre 2004 y 2006.

Desde allí dio el salto a La Sexta Noticias. Además de su rol como presentadora, protagonizó tres intentos fallidos en otros formatos de la cadena. En 2006 participó en el programa de entrevistas Sexto Sentido, junto a Helena Resano y Mamen Mendizábal. En 2007 condujo durante un tiempo el espacio No me digas que no te gusta el fútbol, junto a Juanma López Iturriaga. Y en 2011 se puso al frente del vespertino Verano Directo.

A lo largo de su carrera, Villanueva ha sido galardonada con el Premio Larra de Periodismo, que concede la Asociación de la Prensa de Madrid, un reconocimiento reservado a periodistas menores de 30 años con una trayectoria destacada. Además, formó parte del equipo de La 2 Noticias, galardonado con un Premio Ondas, y del grupo de RTVE que recibió un TP de Oro por sus retransmisiones deportivas. En 2019 publicó el libro Desplegando velas. La cuarta ola feminista está aquí, con prólogo de Jordi Évole.

La salida de Villanueva de La Sexta se produce en un momento de transformación dentro del ecosistema televisivo español. Aunque su futuro inmediato no ha sido desvelado, no se descarta que continúe vinculada al medio audiovisual.