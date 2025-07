La presentadora de La Sexta Joanna Ivars reaparece tras meses ingresada por un grave accidente: "Podía morir"

La meteoróloga de La Sexta Joanna Ivars ha reaparecido en la cadena después de pasar los últimos cinco meses hospitalizada por un grave accidente que sufrió cuando esquiaba en Formigal (Huesca). Ocurrió en febrero y, tras pasar una larga temporada apartada del trabajo, este martes por fin ha podido reincorporarse a su puesto.

Joanna Ivars explicó a Cristina Pardo e Iñaki López en el programa Más vale tarde cómo sucedió todo el día que sufrió ese accidente. "No estaba haciendo el loco, pero, estaba fuera de pista", dijo sobre ese momento en el que estaba acompañada por su instructor de esquí. Era una zona "balizada" donde "la gente hace ese fuera de pista", pero ella sufrió un despiste que casi le cuesta la vida.

"Ese día estaba cansada y, realmente, no estaba segura de lo que iba a hacer", continuó su relato, hasta que se quedó sin pista. "Fue un despiste y lo he pagado bastante caro", contó. "Me quedé sin pista y salí volando hacia la pared del río", continuó su exposición.

El golpe fue tan grande que sufrió una una hemorragia interna en le hígado, se rompió el conducto biliar y el páncreas. "Llegué primero al hospital de Huesca, allí me atendieron increíble y decidieron trasladarme hasta el hospital Miguel Servet de Zaragoza". "Cada persona con la que he tratado en ese hospital nos ha tratado mejor", añadió sobre un proceso que le hizo pasar 17 días en la UCI y casi dos meses ingresada.

"¿Pensaste que te morías?", preguntó Cristina Pardo. "En el momento que tuve el accidente y me dio la hemorragia, yo sabía que estaba muy grave y que me podía morir", confesó Ivars a sus compañeros de Más vale tarde.